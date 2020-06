Non tutti possono vedere le immagini nelle loro menti quando chiudono gli occhi e evocano pensieri, un’abilità che molti di noi danno per scontato. Mentre le persone erano a conoscenza di questo fenomeno fin dal 1800, non è stato mai ampiamente studiato.

Solo recentemente è stato definito come “aphantasia“. Si ritiene che questa assenza di immagini visive mentali generate volontariamente sia vissuta dal 2-5 percento della popolazione.

Aphantasia, la mancanza di immagini visive nel nostro cervello

Studi recenti suggeriscono che l’aphantasia è effettivamente una mancanza di immagini visive piuttosto che la mancanza di consapevolezza di avere immagini visive interne. Alcune persone scoprono la perdita di questa capacità dopo lesioni. Ora una nuova ricerca ha rivelato che gli affetti da questa patologia hanno altre differenze cognitive.

“Abbiamo scoperto che l’aphantasia non è solo associata a immagini visive assenti, ma anche a un modello diffuso di cambiamenti ad altri importanti processi cognitivi”, ha detto il neuroscienziato cognitivo Alexei Dawes dell’Università australiana del New South Wales. Il team ha chiesto a 667 persone (267 di loro che si sono identificate come affette da aphantasia) una serie di otto questionari su visualizzazione, memoria, sogno e risposta al trauma.

Ciò includeva il questionario Vividness of Visual Imagery dove ai partecipanti veniva chiesto di valutare il livello di vividezza dei ricordi; “nessuna immagine, so solo che” so “che Ricordo il ricordo “a cinque:” vivido come la visione normale “. Le persone con aphantasia hanno riportato una ridotta capacità di ricordare il passato, immaginare il futuro e persino sognare. Ciò suggerisce che le immagini visive potrebbero svolgere un ruolo chiave nei processi di memoria.

Non solo sognavano meno spesso, i loro sogni erano meno vividi e avevano dettagli sensoriali inferiori. Ciò suggerisce che qualsiasi funzione cognitiva coinvolge una componente visiva sensoriale. Alcuni di quelli con aphantasia hanno anche riportato una diminuzione dell’immaginazione con altri sensi.

Immagini ridotte anche in altri ambiti sensoriali

Inoltre le persone con aphantasia non solo dichiarano di non essere in grado di visualizzare, ma riportano anche immagini relativamente ridotte, in media, in tutte le altre modalità sensoriali, tra cui uditive, tattili, cinestesiche, gustative, olfattive ed emozionali. Ciò supporta le relazioni personali che esplorano le proprie esperienze con l’aphantasia.

L’animato Alan Kendle condivide il momento in cui si è reso conto che, a differenza di lui, altre persone possono sentire la musica suonare nella loro mente. “Inizialmente non riuscivo a comprenderlo, la capacità di suonare la musica nella mia mente era straordinaria – quasi come un trucco magico visto in televisione”, ha scritto.

Tuttavia non a tutti quelli con aphantasia visiva mancava la loro altra immaginazione sensoriale, suggerendo variazioni in questo modo di sperimentare le nostre menti interiori. I ricercatori osservano che i loro risultati potevano essere influenzati dai pregiudizi della risposta, in cui le persone che si identificano in un modo risponderanno alle domande in base a come credono che l’identità sarebbe.

Tuttavia altri aspetti suggeriscono che l’auto-segnalazione potrebbe non influenzare i risultati in modo significativo; ci sono state variazioni nelle risposte associate a dati che suggeriscono che le capacità spaziali sembrano non essere influenzate dai volontari. C’è ancora tanto da esplorare su come ognuno di noi sperimenta il mondo delle nostre menti interne.