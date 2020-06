Covid-19, la nuova mappa che mostra come ha cambiato il mondo

Tre delle agenzie spaziali del mondo si sono unite per creare una mappa interattiva che mostra i cambiamenti a livello planetario portati dall’attuale pandemia di Covid-19. Il cruscotto di osservazione della terra COVID-19 è stato creato dalla NASA, dall’ESA (Agenzia spaziale europea) e dalla JAXA (agenzia di esplorazione aerospaziale giapponese) per analizzare i recenti cambiamenti della qualità dell’aria, della qualità dell’acqua, delle misure dei cambiamenti climatici, dell’attività economica e dell’agricoltura.

Utilizzando una vasta gamma di dati raccolti dalle loro flotte satellitari combinate, la dashboard è progettata per esplorare come l’ambiente e la vita umana sono stati profondamente influenzati dalla pandemia di Covid-19, esaminando tutto, dalla qualità dell’aria a Los Angeles ad addirittura la raccolti di asparagi in Germania.

La mappa interattiva sul Covid-19

“Insieme NASA, ESA e JAXA rappresentano una grande risorsa umana: strumenti avanzati di osservazione della Terra nello spazio che vengono utilizzati ogni giorno per favorire la società e far progredire la conoscenza del nostro pianeta natale”, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza dichiarazione. “Quando abbiamo iniziato a vedere dallo spazio in che modo i mutevoli schemi di attività umana causati dalla pandemia stavano avendo un impatto visibile sul pianeta, sapevamo che se avessimo combinato le risorse, avremmo potuto portare un nuovo potente strumento analitico per sostenere questo movimento rapido crisi.”

I miglioramenti della qualità dell’aria in tutto il mondo sono stati tra i cambiamenti più immediatamente evidenti introdotti dall’introduzione di misure di blocco all’inizio di quest’anno. Un inquinante dell’aria rilasciato dalla combustione di combustibili fossili, il biossido di azoto (NO2), ha una durata di alcune ore, quindi viene spesso utilizzato per analizzare i cambiamenti a breve termine della qualità dell’aria. Se dai un’occhiata alla mappa e vedi come è cambiata la qualità dell’aria in Europa, vedrai che città come Parigi, Madrid, Roma e Milano hanno visto un calo significativo (circa il 50%) delle concentrazioni di NO2 intorno al periodo di aprile rispetto agli stessi mesi negli anni precedenti.