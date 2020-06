Nell’ultimo anno quasi tutte le applicazioni hanno sviluppato ed attivato la possibilità di scegliere la dark mode, ovvero il tema scuro. Ciò è molto apprezzato dalla maggior parte degli utenti, sia dal punto di vista grafico sia perché stanca meno gli occhi e consuma meno batteria. Ovviamente, sarà necessario avere smartphone che supportano tale opzione, quindi non dovranno avere sistemi operativi troppo datati.

L’unica applicazione finora rimasta senza dark mode è, paradossalmente, la più utilizzata al mondo, Facebook di Mark Zuckenberg. Sembra però che qualcosa si stia muovendo, con numerosi utenti che hanno segnalato di aver visto il tema scuro nella beta dell’applicazione. Scopriamo qualcosa in più.

Facebook e la sua dark mode

Dopo vari rumors e notizie che circolavano sul web, Facebook ha deciso di confermare direttamente ai colleghi di SocialMediaToday di aver iniziato ufficialmente i test pubblici per il tema scuro sulle app mobile per iOS e Android. Trattandosi di test, la novità al momento è disponibile soltanto per una ristretta schiera di utenti selezionati, ma se tutti dovesse procedere senza particolari problemi tecnici, la diffusione potrebbe aumentare nei prossimi giorni fino a raggiungere la totalità degli utenti.

Le prime immagini emerse mostrano un’applicazione totalmente nera, molto bella da vedere e sicuramente molto funzionale anche per evitare di consumare troppa batteria allo smartphone. Non resta quindi che attendere che l’azienda finisca i vari test e lanci ufficialmente per tutti la funzionalità della dark mode, che non dovrebbe comunque essere alle porte, ma ci vorrà sicuramente qualche altra settimana.