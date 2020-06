L’azienda della mela morsicata, Apple, potrebbe effettuare una sostanziale modifica alle confezioni dei prossimi iPhone 12. Stando a quanto dichiarato da diversi analisti, il box non conterrà nient’altro che lo smartphone. Non solo saranno assenti gli EarPods, ma anche l’alimentatore. Quale sarà il motivo della scelta? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Ebbene sì, sembrano essere sempre di più le fonti che confermano un’assenza di accessori all’interno delle confezioni dei prossimi iPhone 12. Dopo le prime conferme da parte di Ming-Chi Kuo, si sono accodati anche altri analisti. Al momento, sembra non essere chiara al 100%, la motivazione di tale mossa. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

iPhone 12: confezione minimal per lo smartphone super costoso

Sono oramai settimane che si discute del possibile contenuto delle confezioni dei futuri iPhone 12. Dopo la notizia dell’assenza degli EarPods, arriva anche quella dell’assenza degli alimentatori. Secondo quanto confermato da Kuo, infatti, l’azienda avrebbe deciso di optare per la soluzione minimal al fine di evitare gli sprechi e l’aumento di rifiuti tecnologici. D’altra parte, la mossa aiuterà l’azienda a mantenere i costi dei nuovi smartphone in linea con quelli dello scorso anno. Tutti coloro che avranno bisogno di nuovo alimentatore, dovranno acquistarlo separatamente.

Quanto detto da Kuo e dagli altri analisti, ovviamente, è solo frutto di supposizioni, di conseguenza, non è detto che avrà un riscontro reale. Ovviamente, la notizia non è piaciuta alla maggioranza dei fan della mela morsicata. Riuscirà Apple a giustificare adeguatamente la scelta? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.