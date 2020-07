Il colosso di Cupertino continua a lavorare intensamente ai suoi software. A distanza di pochi giorni dalla presentazione del nuovo iOS 14, ecco che Apple ha deciso di rilasciare una nuova beta di iOS 13.6, in particolare, la terza. Al momento, questa risulta essere un’esclusiva per gli sviluppatori ma, presto potrebbe diventare disponibile anche per i beta tester pubblici. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, nonostante Apple abbia rilasciato diversi aggiornamenti di iOS 13, questo risulta avere ancora delle imperfezioni. E’ a ragione di ciò che la casa ha deciso di rilasciarne una nuova versione. iOS 13.6 non porta novità sostanziali all’interno dei dispositivi, tuttavia, va a correggere diversi fastidiosi bug. A quando il rilascio ufficiale al pubblico?

Apple iOS 13.6: quando sarà disponibile al pubblico?

Il colosso della mela morsicata sta lavorando ad iOS 13.6 da oramai un po’ di tempo. Nelle scorse ore, l’azienda ha finalmente rilasciato la terza beta dell’update. Come abbiamo già detto, questo non porta in campo novità sostanziali. L’unico scopo dell’aggiornamento sembra essere quello di correggere i bug e di migliorare le performance di sistema. Considerando che la versione per sviluppatori è appena stata rilasciata, una versione pubblica potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ricordiamo che potete scaricare le beta pubbliche collegandovi al sito ufficiale Apple di beta testing. Non dovrete fare altro che seguire la procedura guidata per poter provare in anteprima gli update. Consigliamo, come al solito, il download solo a coloro che possiedono dispositivi secondari. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.