Il colosso di Cupertino, Apple, ha grossi progetti per i suoi dispositivi. L’annuncio dei performanti processori ARM su Mac ha segnato una vera e propria svolta per la casa. Tuttavia, potrebbe esserci anche dell’altro. Una fonte vicina alla casa della mela morsicata, ha affermato che questa sta testando diversi prototipi di iPhone dotati di sistema operativo macOS. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple Silicon rende iPhone e Mac più simili che mai

Il lancio della tecnologia Apple Silicon sui futuri Mac li renderà molto più simili ad iPhone. I prototipi di smartphone che l’azienda della mela morsicata sta testando sfruttano proprio la nuova tecnologia per far girare macOS sui piccoli dispositivi. Stando a quanto dichiarato dalla fonte, i prototipi in fase di test sono in grado di collegarsi a dei monitor e di svolgere tutte le funzioni di un classico Mac. Che Apple stia pensando di introdurre uno smartphone in grado di trasformarsi in un PC all’evenienza?

Apple ha sempre smentito una possibile unificazione di iOS e macOS ma, mai dire mai. Sarebbe certamente molto interessante vedere sul mercato un dispositivo dotato di sistema operativo iOS che, all’evenienza, è in grado di supportare anche macOS. Una soluzione di questo tipo invoglierebbe molti utenti all’acquisto del prodotto. Al momento, infatti, non esiste nessun prodotto sul mercato che offre qualcosa del genere. Non ci resta altro che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.