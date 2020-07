La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando da fare con gli aggiornamenti del suo noto battle royale, Fortnite. La nuova stagione 3 è iniziata solo da un paio di settimane e risulta essere già una delle più apprezzate in assoluto. Tra non molto, questa potrebbe sorprenderci ancora di più grazie ad un’aggiunta importante nella mappa. Scopriamo insieme di che si tratta.

Come ben saprete, Epic Games ha deciso di stravolgere la mappa di gioco di Fortnite con l’inizio della stagione 3. Stando a quanto dichiarato dalla casa, questa muterà con il progredire della season. Ciò che è emerso nelle scorse ore è che, dall’acqua, riemergerà Atlantide. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Fortnite: la location di Aquaman è in arrivo nella mappa

A scoprire il nuovo punto di interesse della mappa di Fortnite, i dataminer più conosciuti sul web. Questi hanno scovato codici di gioco con chiari riferimenti ad un nuovo posto chiamato “Atlantide”. Ma non è tutto, alcuni hanno anche trovato diversi file audio relativi ad esso. Ci sono pochi dubbi quindi, la location sta per arrivare all’interno del gioco. Considerando che questa è la stagione che fa omaggio al personaggio DC, Aquaman, il punto di interesse sarà sicuramente dedicatO ad esso.

Al momento, non sono note le sembianze della città in arrivo nel gioco, né tantomeno la possibile data di debutto. Non ci resta che aspettare le prossime settimane e vedere come evolve la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.