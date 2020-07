La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato un nuovo interessante aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della tanto attesa versione 13.20. L’update ha portato novità sostanziali per la modalità Salva il Mondo. Epic Games, infatti, ha annunciato ufficialmente l’uscita del gioco dalla fase di accesso anticipato. Purtroppo, però, questo non sarà gratuito come promesso. Ecco il perché.

Nonostante abbia introdotto molti contenuti per la modalità Battle Royale, l’aggiornamento 13.20 di Fortnite si è focalizzato maggiormente su Salva il Mondo. Il colosso del fenomeno videoludico ha fatto sapere che, diversamente da quanto detto mesi fa, il gioco non diverrà gratuito per tutti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco come cambia Salva il Mondo con l’update 13.20

Con il rilascio dell’aggiornamento 13.20, Epic Games ha ufficialmente messo fuori gioco gli attuali pacchetti fondatore di Fortnite. Per chi non lo sapesse, questi hanno permesso ai giocatori di accedere al gioco in anticipo e di avere una serie di vantaggi esclusivi. Da ora in poi, chi non ha ancora il gioco, potrà acquistarlo solo tramite nuovi pacchetti a prezzo ridotto. Ebbene sì, niente gioco gratuito, per poter giocare alla versione definitiva di Salva il Mondo, bisognerà sborsare 20 euro e acquistare Il nuovo pack esclusivo (in foto) in arrivo nei prossimi giorni. Tutti i nuovi giocatori, a differenza dei fondatori, non riceveranno le esclusive ricompense in V-Bucks.

Epic Games ha tenuto a precisare che tutti coloro che possiedono i classici pack fondatore verranno ricompensati, gratuitamente, con un upgrade del pacchetto alla versione successiva. Inoltre, questi non riceveranno nessuna modifica degli esclusivi vantaggi dopo il rilascio del nuovo pack. Quale sarà stato il riscontro della community? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.