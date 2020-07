Stanchi delle solite mascherine usa e getta o di stoffa? Ora arriva la Narvalo Urban Mask, una mascherina protettiva di tipo FFP3 che protegge da virus e smog ed è in grado di connettersi allo smartphone con funzionalità smart.

Ma quanto costa e quali sono le caratteristiche principali di questa innovativa mascherina? Scopriamo insieme cosa e dove ci porta questa mascherina intelligente in questo periodo di pandemia da Covid-19.

Il progetto è tutto italiano: a svilupparla è Narvalo, una startup che ha origine all’interno del Politecnico di Milano e si è sviluppata con il supporto di BLS, azienda italiana che produce dispositivi indirizzati alla protezione delle vie respiratorie.

Narvalo Urban Mask, la prima mascherina intelligente

Cosa distingue la Narvalo Urban Mask dalle normali mascherine? Si tratta di una protezione FFP3, una delle migliori che difende sia in entrata che in uscita, dotata però di una valvola intelligente ad espirazione facilitata capace di adattarsi all’ambiente interno ed esterno e di connettersi allo smartphone.

È composta di materiali traspiranti, lavabili e idrorepellenti cuciti su un tessuto 3D. Dietro a un design accattivante si nasconde un’ottima capacità filtrante data dallo strato di carbone attivo situato all’interno che blocca il 99,9% degli agenti inquinanti. L’aria viene filtrata attraverso un meccanismo che elimina anche eventuali pollini che possono causare reazioni di tipo allergico, aiutando ancora di più la respirazione.

Niente più umidità o calore all’interno della mascherina grazie alla valvola d’espirazione perfettamente studiata per incrementare il corretto deflusso dell’aria. Un meccanismo anti Covid-19 che permette di bloccare la fuoriuscita delle famigerate goccioline durante l’espirazione, da impostare a proprio piacimento nei luoghi e nelle situazioni più adatte.

Caratteristiche, materiali, prezzo

Alla mascherina viene associata la Narvalo App che grazie al GPS presente sullo smartphone fornisce un rapporto sulla qualità dell’aria respirata evidenziando la differenza con e senza mascherina. L’applicazione è già disponibile per iOS e Android e può essere scaricata da qualsiasi utente.

Il progetto della Narvalo Urban Mask è in cantiere in realtà da due anni e non nasce con l’intento di candidarsi a strumento prediletto anti Covid-19: fa anche quello, ma non solo. Formidabile contro i virus ma anche contro l’inquinamento, vera e propria minaccia quotidiana per i nostri polmoni.

La mascherina è attualmente disponibile in un preorder che conta 2000 pezzi attraverso il sito ufficiale che prevede uno sconto del 30%. Mascherine e app dedicata dovrebbero essere in vendita dal 10 luglio: il prezzo di listino senza sconto per la Narvalo Urban Mask è di 89 euro.

All’interno della confezione si trovano due filtri intercambiabili, una custodia per la mascherina e il tappo anti Covid-19 che blocca l’uscita dell’aria dalla valvola. Successivamente sarà possibile acquistare anche pacchetti da cinque unità per il ricambio dei filtri al prezzo di 60 euro.