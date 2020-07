Come i più appassionati videogiocatori sapranno benissimo, anche questo mese Sony ha annunciato i giochi gratuitamente distribuiti in formato digitale a tutti gli utenti del servizio Plus sulla propria PlayStation 4. Gli utenti “premium” potranno però avvantaggiarsi non solo dei consueti due titoli mensili, ma anche di un terzo gioco totalmente gratuito: oltre al mai troppo acclamato NBA 2K20, che uscito a settembre 2019 ha stupito con una qualità grafica mozzafiato, e Rise of the Tomb Raider, proposto nell’edizione 20 Years Celebration, durante il mese di luglio sarà disponibile anche Erica, thriller interattivo annunciato lo scorso anno.

Oltre ad un terzo gioco gratuito, Sony “regalerà” un weekend di Plus a tutti gli utenti per i 10 anni di attività del servizio

Per quanto riguarda i “pezzi grossi”, vale la pena segnalare il capitolo della celebre saga di Tomb Raider, che proposto nell’edizione celebrativa dei vent’anni dalla sua nascita, garantisce un numero impressionante di contenuti extra, inclusa una sostanziosa componente online in cooperativa. Si tratta quindi di un’occasione da non lasciarsi scappare se siete appassionati della saga e di titoli action in terza persona. NBA, invece, non presenta contenuti aggiuntivi rispetto alla versione base del gioco, ma costituisce comunque un titolo estremamente interessante per gli appassionati di basket.

E veniamo alla novità del PS Plus di luglio, ossia Erica. Si tratta di un thriller interattivo sviluppato dalla FlavourWorks e vale la pena segnalarlo per una trama estremamente avvincente e un gameplay che si avvicina molto a titoli come Heavy Rain, quest’ultimo molto apprezzato dagli utenti a suo tempo. Sony, infine, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente un tema dinamico per il menu della console per festeggiare i 10 anni di attività del servizio, rendendo inoltre fruibile il servizio Plus per tutti gli utenti durante il weekend del 4 e 5 luglio.