Covid-19, i due aeroporti di Roma utilizzano una nuova certificazione

La pandemia del nuovo coronavirus Covid-19 sta per fortuna rallentando sempre più, ma non bisogna pensare che il nemico sia stato definitivamente sconfitto. Proprio per questo, bisogna prestare sempre attenzione ed effettuare costanti controlli. In merito a ciò, i due aeroporti di Roma, Ciampino e Fiumicino, sono i primi ad aver ottenuto il nuovo modello Biosafety Trust Certification, ovvero il primo schema certificativo dei sistemi di gestione per prevenire il propagarsi l’infezione e per tutelare la salute delle persone. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste.

La Biosafety Trust Certification per il Covid-19

Si tratta di un’importante certificazione per i due scali internazionali, ottenuta dopo numerosi controlli di procedure e tecnologie anti Covid-19. Fiumicino e Ciampino assicurano la massima prevenzione possibile contro virus ed altri agenti patogeni. Gli ispettori hanno prima acquisito tutta la documentazione sulle procedure e i protocolli operativi dei due aeroporti, e poi hanno verificato la conformità agli standard internazionali di riferimento su cui si basa questo innovativo schema di certificazione (Iso 31000 – risk management e ISO 22301 – business continuity).

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, “perché dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza raggiunti dagli scali di Fiumicino e Ciampino anche in un settore fondamentale come quello della Salute e Sicurezza. Si tratta di una certificazione che riconosce lo sforzo dell’azienda che, durante l’emergenza, oltre ai protocolli prescritti dal Governo, ha adottato ulteriori misure per garantire la massima ampiezza e profondità degli interventi di prevenzione e per consentire agli scali della Capitale di continuare ad operare in condizioni di massima sicurezza”.