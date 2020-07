Sono oramai settimane che si parla del possibile debutto di un nuovo modello di iMac. Nelle scorse ore, un’ulteriore conferma di ciò è arrivata dalla piattaforma Geekbench. Sono comparsi, infatti, i primi benchmark di un modello inedito di iMac. Che si tratti del tanto vociferato computer Apple con display da 24 pollici? Cerchiamo di capirlo insieme.

Negli ultimi tempi, Apple ha decisamente trascurato la sua linea di iMac. Tutti i dispositivi, infatti, hanno ricevuto solo dei piccoli aggiornamenti minori. E’ ora che l’azienda si decida a rilasciare qualcosa di più consistente. Comparso su Geekbench, un iMac dotato di processore e GPU nuova. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: un iMac nuovo di zecca sta per arrivare sul mercato

Ebbene sì, nelle scorse ore sono comparsi online, sulla piattaforma Geekbench, i primi benchmark riguardanti un nuovo modello di iMac. Il dispositivo incriminato monta un nuovo processore Intel Core i9-10910 da 3,6 GHz (Turbo Boost fino a 4,7 GHz) a 10 Core. Si tratta del successore dell’Intel Core i9 presente attualmente sugli iMac 27”. Stando alla GPU, invece, il nuovo device monta una AMD Radeon Pro 5300. Stiamo parlando di due componenti che renderanno il dispositivo una vera e propria macchina da guerra.

Al momento, non sappiamo quali saranno le sembianze del pc. Alcuni pensano che si tratterà del tanto atteso iMac con design rinnovato e display da 24 pollici, altri invece, pensano che si tratterà solo di una versione aggiornata degli attuali modelli. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.