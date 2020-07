Demenza, ecco i migliori 4 alimenti per combattere il declino cognitivo

Il legame cibo-cervello non è una novità. I medici hanno creduto a lungo che la nutrizione ben fatta, equilibrata e completa dal punto di vista dei nutrienti permette di fornire energie mentali ed allontanare condizioni come la demenza. E grazie ad una nuova ricerca, pubblicata sul Journal of Nutrition, gli scienziati hanno ristretto i quattro gruppi alimentari più importanti per fermare il declino cognitivo con l’età. Scopriamo quali sono nel dettaglio.

L’alimentazione ideale contro la demenza

Condotto su quasi 9000 persone di mezza età di partecipanti anziani in Canada, lo studio ha scoperto che coloro che consumavano meno frutta, verdura, noci e legumi (fagioli, lenticchie e piselli) avevano maggiori probabilità di sperimentare un declino cognitivo. Ciò significa che, per esempio, frutti di bosco, avocado, fagioli neri e burro di noci hanno tutti uno scopo nel rafforzare il potere del tuo cervello.

Per raggiungere questi risultati, gli scienziati hanno usato un indicatore cognitivo noto come fluidità verbale: al test che ti chiede di elencare quante più parole possibili all’interno di una determinata categoria. Essere single, socio-economicamente svantaggiati e avere ipertensione mettono anche le persone a maggior rischio cognitivo.

Le nuove scoperte hanno senso nel contesto di studi passati sulla nutrizione e sul declino cognitivo. I ricercatori sanno da tempo, ad esempio, che gli omega-3 presenti nelle noci sono stati trovati per aumentare la memoria e le capacità cognitive. Gli studi hanno anche dimostrato che i mirtilli specificamente sono stati trovati per aumentare l’attività nel centro di memoria del cervello.

Questi quattro gruppi alimentari quindi sono di estrema importanza per la salute attuale e per ritardare il più possibile e minimizzare le conseguenze del declino cognitivo, che colpisce tutti noi con l’avanzare dell’età.