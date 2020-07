Anche un’attività preferita a casa come guardare la TV a volte può farci sentire soli a volte, soprattutto se siamo abituati a uscire con gli amici e guardarla insieme. Sebbene sia possibile eseguire alcuni streaming con FaceTime o Zoom, a volte questo non basta.

Se stiamo cercando un modo per avere una social diffusione, ci sono estensioni del browser che ti consentono di ospitare feste in formato digitale e condividere la nostra serie tv preferita con i nostri amici.

Per utilizzare queste app, avremmo bisogno del nostro abbonamento per ciascun servizio e tutti coloro che guarderanno dovranno essere registrati sul proprio account. Queste estensioni funzionano in aggiunta al nostro abbonamento esistente per sincronizzare i video con i nostri amici.

Netflix Party

Netflix Party sincronizza i nostri stream con quelli dei nostri amici e aggiunge una chat dal vivo su un lato dello schermo. L’app è solo per l’utilizzo con Netflix ed è disponibile solo per Chrome.

Per ospitare una festa Netflix:

Scarichiamo l’estensione

Apriamo Netflix e iniziamo a riprodurre un video.

e iniziamo a riprodurre un video. L’icona dell’estensione Netflix Party accanto alla barra degli indirizzi dovrebbe cambiare da grigia a rossa. Clicchiamoci sopra .

. Apparirà una finestra che ci dirà di “Creare una festa Netflix”. Abbiamo la possibilità di darci il ​​controllo totale sulla riproduzione o lasciarlo aperto a tutti. Facciamo clic su “Avvia la festa”.

“Creare una festa Netflix”. Abbiamo la possibilità di darci il ​​controllo totale sulla riproduzione o lasciarlo aperto a tutti. Facciamo clic su “Avvia la festa”. Verrà visualizzata un’altra finestra con un collegamento . Facciamo clic su “Copia URL” e condividiamolo con i nostri amici. Se necessario, possiamo trovare di nuovo questo link facendo clic sull’icona dell’estensione Netflix Party.

. Facciamo clic su “Copia URL” e condividiamolo con i nostri amici. Se necessario, possiamo trovare di nuovo questo link facendo clic sull’icona dell’estensione Netflix Party. Netflix Party ci darà automaticamente un’icona. Cliccando sull’icona, possiamo cambiarla, così come il nostro nickname

Per partecipare a una festa Netflix esistente:

Clicchiamo sul link .

. Facciamo clic sull’icona di Netflix Party

Amazon Watch Party

Amazon Prime Video ora ha un’app Watch Party per molti video Prime, ma non tutti. Lo possono guardare fino a 100 persone contemporaneamente; tutti i partecipanti devono essere membri Prime. Attualmente, è disponibile solo su desktop e non supportato per i browser Safari e Internet Explorer. In questa versione beta, solo l’host può mettere in pausa, avanzare rapidamente o riavvolgere.

Per ospitare un Amazon Watch Party:

Andiamo alla pagina dei dettagli del video che abbiamo scelto e cercchiamo il pulsante “Watch Party” accanto al pulsante “Watchlist”. Facciamo clic sul pulsante

che abbiamo scelto e cercchiamo il pulsante “Watch Party” accanto al pulsante “Watchlist”. Facciamo clic sul pulsante Nella colonna di destra , decidiamo quale nome vogliamo usare nella chat e inseriamolo. Facciamo clic su “Crea Watch Party”.

, decidiamo quale nome vogliamo usare nella chat e inseriamolo. Facciamo clic su “Crea Watch Party”. Il video sarà al centro; sulla destra ci sarà la nostra area di chat e la scheda delle impostazioni. In base alle impostazioni, possiamo copiare e condividere il link Watch Party o terminare la festa.

Per partecipare a un Amazon Watch Party:

Facciamo clic sul link che ci ha inviato il nostro amico.

che ci ha inviato il nostro amico. Verremo reindirizzati a Prime Video e ci verrà chiesto di inserire un nome utente. Una volta fatto, facciamo clic su “Partecipa al Watch Party”.

Metastream

Metastream ci consente di chattare dal vivo mentre guardiamo video su una vasta gamma di piattaforme, tra cui Netflix, Hulu, YouTube, Twitch e Crunchyroll. L’app è ancora in versione beta, per esempio abbiamo riscontrato alcuni problemi nell’usarla con Hulu su Chrome; Metastream consiglia di utilizzare Firefox quando si guarda Hulu, Poiché funziona meglio.

Per ospitare una festa dell’orologio Metastream:

Scarichiamo l’estensione per Firefox o Chrome . L’estensione sarà in grado di leggere e modificare i dati sui siti Web visitati.

. L’estensione sarà in grado di leggere e modificare i dati sui siti Web visitati. Andiamo su https://app.getmetastream.com/

https://app.getmetastream.com/ Digitiamo un nome visualizzato e facciamo clic su “Inizia”.

visualizzato e facciamo clic su “Inizia”. Facciamo clic su “Avvia sessione” nella schermata successiva.

“Avvia sessione” nella schermata successiva. Facciamo clic sul pulsante “Invita” a sinistra per ottenere un link da condividere; facciamo clic su “Copia” e inviamolo ai nostri amici. Nella stessa finestra, possiamo anche rendere la sessione pubblica, privata o offline e modificare il numero di utenti consentiti. Chiudiamo da quella finestra.

“Invita” a sinistra per ottenere un link da condividere; facciamo clic su “Copia” e inviamolo ai nostri amici. Nella stessa finestra, possiamo anche rendere la sessione pubblica, privata o offline e modificare il numero di utenti consentiti. Chiudiamo da quella finestra. Gli amici faranno clic su quel link per unirsi alla sessione. Quando si uniranno, vedremo una casella sulla sinistra con il nostro nome e il loro; dovremo fare clic sul segno di spunta verde accanto al loro nome per farli entrare. Per concedere loro l’autorizzazione per aggiungere video e cambiare riproduzione, facciamo clic sui tre punti accanto al loro nome e quindi clicchiamo su “Attiva DJ”.

per unirsi alla sessione. Quando si uniranno, vedremo una casella sulla sinistra con il nostro nome e il loro; dovremo fare clic sul segno di spunta verde accanto al loro nome per farli entrare. Per concedere loro l’autorizzazione per aggiungere video e cambiare riproduzione, facciamo clic sui tre punti accanto al loro nome e quindi clicchiamo su “Attiva DJ”. La schermata di Metastream può essere un po ‘occupata . Possiamo rendere le cose più chiare impostando la nostra chat per giocare sul lato destro. Facciamo clic sui tre punti all’estrema destra della barra nella parte inferiore della schermata principale. Facciamo clic sul pulsante “Chat”. Quando si apre la finestra della chat, clicchiamo sull’icona del rettangolo nell’angolo in alto a destra della finestra.

. Possiamo rendere le cose più chiare impostando la nostra chat per giocare sul lato destro. Facciamo clic sui tre punti all’estrema destra della barra nella parte inferiore della schermata principale. Facciamo clic sul pulsante “Chat”. Quando si apre la finestra della chat, clicchiamo sull’icona del rettangolo nell’angolo in alto a destra della finestra. Se facciamo clic sull’icona a forma di ingranaggio, possiamo scegliere un avatar e modificare il nome utente.

Per guardare qualcosa, abbiamo alcune opzioni. Facciamo clic sul pulsante “Aggiungi media” al centro della schermata principale e quindi possiamo:

Incollare l’URL del video nella barra nella parte superiore o inferiore dello schermo e facciamo clic su “Aggiungi alla sessione”.

nella parte superiore o inferiore dello schermo e facciamo clic su “Aggiungi alla sessione”. Clicchiamo su una delle fonti video al centro dello schermo. Questo ci porterà alla schermata principale per quella fonte. Troviamo il video desiderato e facciamo clic sul pulsante “Aggiungi alla sessione” nell’angolo in alto a destra.

Fare una di queste cose metterà quel video in una coda, in modo da poter impostare un elenco di cose che si desidera guardare.

Scener

Scener ci consente di chattare in video con i nostri amici mentre guardiamo Netflix, HBO Now, HBO Go, Disney Plus o Vimeo; c’è anche una funzione di chat di testo. In precedenza, era possibile utilizzare Scener solo con il profilo principale per il proprio account Netflix, ma poiché l’app è stata aggiornata , ora è possibile utilizzarlo da qualsiasi profilo Netflix.

Per usare Scener:

Scarichiamo l’estensione di Chrome . L’estensione chiederà il permesso di leggere e modificare i nostri dati su Netflix e Scener, mostrare le notifiche e “comunicare con i siti Web cooperanti”.

. L’estensione chiederà il permesso di leggere e modificare i nostri dati su Netflix e Scener, mostrare le notifiche e “comunicare con i siti Web cooperanti”. Apriamo l’app facendo clic sull’icona dell’estensione (a destra della barra degli indirizzi di Chrome). Se non riusciamo a vederlo, facciamo clic sull’icona del puzzle e possiamo accedervi da lì.

(a destra della barra degli indirizzi di Chrome). Se non riusciamo a vederlo, facciamo clic sull’icona del puzzle e possiamo accedervi da lì. Questo aprirà una finestra , insieme a una barra laterale, che ci guiderà attraverso la creazione di una festa dell’orologio. Facciamo clic su “Crea un teatro” nella barra laterale.

, insieme a una barra laterale, che ci guiderà attraverso la creazione di una festa dell’orologio. Facciamo clic su “Crea un teatro” nella barra laterale. Possiamo scegliere di creare un teatro privato con un massimo di 10 persone, ma tutti devono essere invitati, oppure possiamo ospitare un teatro pubblico con un massimo di 10 host (con audio e video) e persone illimitate che guardano (con accesso solo al testo funzione chat). Facciamo la nostra selezione e quindi facciamo clic su “Crea”.

con un massimo di 10 persone, ma tutti devono essere invitati, oppure possiamo ospitare un teatro pubblico con un massimo di 10 host (con audio e video) e persone illimitate che guardano (con accesso solo al testo funzione chat). Facciamo la nostra selezione e quindi facciamo clic su “Crea”. Apparirà una finestra che ci chiede di creare un account . Facciamo clic sul pulsante “Crea account” o, se disponiamo di un account, facciamo clic sul pulsante che dice “Hai già un account? Accedi qui. “

. Facciamo clic sul pulsante “Crea account” o, se disponiamo di un account, facciamo clic sul pulsante che dice “Hai già un account? Accedi qui. “ Inseriamo un nome utente , e-mail e password per creare l’ account Scener.

, e-mail e password per creare l’ account Scener. Riceveremo un avviso che spiega come funziona Scener. Facciamo clic su “Avanti”.

che spiega come funziona Scener. Facciamo clic su “Avanti”. Selezioniamo il servizio di streaming che desideriamo utilizzare . Quindi, accediamo a quel servizio. Facciamo clic sul pulsante con un’icona della fotocamera che dice “abilita” per accendere la fotocamera.

. Quindi, accediamo a quel servizio. Facciamo clic sul pulsante con un’icona della fotocamera che dice “abilita” per accendere la fotocamera. Questo aprirà una finestra pop-up. Facciamo clic su “Consenti videocamera e microfono”. Potremmo visualizzare un’altra finestra che ci consiglia di utilizzare le cuffie. Facciamo clic su “Ricevuto” nella parte inferiore della finestra più recente, quindi su “Tutto completato” nel primo popup.

Facciamo clic su “Consenti videocamera e microfono”. Potremmo visualizzare un’altra finestra che ci consiglia di utilizzare le cuffie. Facciamo clic su “Ricevuto” nella parte inferiore della finestra più recente, quindi su “Tutto completato” nel primo popup. Passando con il mouse sopra la finestra del video , vedremo piccole icone della fotocamera e del microfono. Facciamo clic su quelli per attivare o disattivare il video o l’audio.

, vedremo piccole icone della fotocamera e del microfono. Facciamo clic su quelli per attivare o disattivare il video o l’audio. Scener ci darà la possibilità di condividere un link o un codice con gli amici. Facciamo clic sul pulsante “Copia link di invito” per ottenere il link e inviarlo.

o un codice con gli amici. Facciamo clic sul pulsante “Copia link di invito” per ottenere il link e inviarlo. Se non hanno già Scener , il link li invierà a una pagina con un link per il download. Dovranno installare l’estensione, creare un account, accedere al servizio, abilitare audio e video e quindi verranno aggiunti al tuo teatro.

, il link li invierà a una pagina con un link per il download. Dovranno installare l’estensione, creare un account, accedere al servizio, abilitare audio e video e quindi verranno aggiunti al tuo teatro. Se hanno già Scener , basta inviare loro il codice e possono inserirlo tramite l’estensione dell’app per unirsi al tuo teatro.

, basta inviare loro il codice e possono inserirlo tramite l’estensione dell’app per unirsi al tuo teatro. Selezioniamo uno spettacolo o un film e facciamo clic sul pulsante Riproduci per iniziare a guardare.

Scener ha un telecomando virtuale che puoi passare da e verso i tuoi amici. Chiunque lo abbia, controlla ciò che tutti stanno guardando; possono anche riavvolgere, mettere in pausa e riprodurre film o programmi TV. Per “passare” il telecomando, passiamo con il mouse sopra la finestra del video fino a quando viene visualizzato un pulsante remoto. Facciamo clic su quello e poi selezioniamo a chi passarlo nella finestra pop-up.

TwoSeven

TwoSeven ha anche una funzione di chat video, ma supporta più servizi. Oltre a Netflix, puoi usarlo per guardare Amazon Prime Video, HBO Now, YouTube e Vimeo . Se paghiamo la quota di abbonamento, possiamo anche utilizzare l’app con Hulu e Disney Plus. I prezzi di abbonamento vanno da 5 a 20 dollari al mese, ma a causa del COVID-19, TwoSeven offre tutte queste funzionalità a pagamento a 3 dollari al mese.

Per ospitare una festa su TwoSeven:

Scarichiamo l’estensione per Firefox o Chrome . L’estensione richiederà l’autorizzazione per mostrare le notifiche e leggere e modificare i dati sui siti Web visitati.

. L’estensione richiederà l’autorizzazione per mostrare le notifiche e leggere e modificare i dati sui siti Web visitati. Creiamo un account facendo clic sull’icona dell’estensione e accedendo al sito. Dovremo confermare la tua email.

e accedendo al sito. Dovremo confermare la tua email. Facciamo clic sull’icona TwoSeven accanto alla barra degli indirizzi, quindi facciamo clic su “Vai a twoseven.xyz “

accanto alla barra degli indirizzi, quindi facciamo clic su “Vai a twoseven.xyz “ Facciamo clic su “Inizia “. Qui possiamo cambiare il nostro avatar e il nostro nome utente facendo clic sull’icona nell’angolo in alto a destra, a destra dell’icona a cremagliera. Selezioniamo “Account” per accedere alle impostazioni del profilo.

“. Qui possiamo cambiare il nostro avatar e il nostro nome utente facendo clic sull’icona nell’angolo in alto a destra, a destra dell’icona a cremagliera. Selezioniamo “Account” per accedere alle impostazioni del profilo. Facciamo clic su “Inizia a guardare” . Otterremo una finestra pop-up che ci consente di creare una stanza privata. Selezioniamo le caselle per consentire agli altri partecipanti di avere accesso alla webcam e al microfono o per consentire solo agli amministratori di controllare la riproduzione. Se abbiamo già aggiunto amici su TwoSeven, possiamo aggiungerli alla nostra stanza. Facciamo la nostra selezione e quindi clicchiamo su “Solo io”.

. Otterremo una finestra pop-up che ci consente di creare una stanza privata. Selezioniamo le caselle per consentire agli altri partecipanti di avere accesso alla webcam e al microfono o per consentire solo agli amministratori di controllare la riproduzione. Se abbiamo già aggiunto amici su TwoSeven, possiamo aggiungerli alla nostra stanza. Facciamo la nostra selezione e quindi clicchiamo su “Solo io”. Facciamo clic sull’icona nell’angolo in alto a destra che ha due persone e un segno più. Facciamo clic su “Copia collegamento” e condividiamo quel collegamento con gli amici. Una volta fatto, verranno aggiunti alla sessione di visualizzazione.

che ha due persone e un segno più. Facciamo clic su “Copia collegamento” e condividiamo quel collegamento con gli amici. Una volta fatto, verranno aggiunti alla sessione di visualizzazione. Facciamo clic sulle icone della videocamera e del microfono sul lato destro dello schermo per abilitare video e audio. C’è anche una funzione di chat dal vivo nella parte inferiore dello schermo. Facciamo clic su “Messaggi” nell’angolo in basso a destra per aprirlo.

sul lato destro dello schermo per abilitare video e audio. C’è anche una funzione di chat dal vivo nella parte inferiore dello schermo. Facciamo clic su “Messaggi” nell’angolo in basso a destra per aprirlo. Facciamo clic sul pulsante per la sorgente video selezionata nella parte superiore dello schermo. Per Netflix, questo ci porterà alla schermata principale del nostro account e possiamo fare clic su un film o mostrare lì per iniziare a guardare. Per guardare i video di YouTube, dobbiamo incollare gli URL.

Dopo aver aggiunto qualcuno alla sessione di visualizzazione tramite un collegamento, è possibile aggiungerlo come amico per semplificare l’inclusione in sessioni di visualizzazione future.

Fare quello: