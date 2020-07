Google ha sospeso la vendita di Pixel 3a e 3a XL. Un portavoce ha dichiarato ad Android Police che Google Store ha completato le vendite di Pixel 3a. Per le persone che sono ancora interessate all’acquisto, il prodotto è disponibile da alcuni partner fino ad esaurimento scorte.

Gli smartphone che Google ha annunciato solo 14 mesi fa, sono non disponibili nei negozi americani. Tuttavia, si possono trovare al momento in ​​Canada; il modello 3a XL è ancora disponibile.

La rimozione di Pixel 3a dal mercato lascia Google senza uno smartphone di fascia media

I critici hanno ampiamente elogiato Pixel 3a e 3a XL per offrire un valore elevato, comprese specifiche decenti, un’ottima fotocamera e funzionalità Pixel aggiornate, in dispositivi Android meno costosi rispetto a quest’ultimi.

Non c’è ancora traccia di una versione più economica di Pixel 4 e ciò lascia Google senza un dispositivo di fascia media nella sua gamma per ora. Le perdite hanno suggerito che un potenziale Pixel 4a costerebbe 349 dollari e includerebbe 128 GB di spazio di archiviazione. Qualunque piano avesse Google per un Pixel 4a XL, per il momento, è stato rimandato.

È quasi sicuro che Google aggiungerà di nuovo un Pixel più economico alla sua gamma. Varie voci hanno suggerito una data di uscita per Pixel 4a in qualsiasi momento nei prossimi mesi. C’è una possibilità che la società possa semplicemente aspettare e presentare la sua prossima gamma di fascia media accanto al Pixel 5.

Google ha annunciato il suo ultimo smartphone di punta ogni ottobre dal 2016. Alcuni potrebbero aspettarsi che Google lanci il dispositivo in un momento simile quest’anno. Tuttavia, non è chiaro quale tipo di impatto il coronavirus potrebbe aver avuto sulla produzione e se potrebbero esserci ritardi di conseguenza.