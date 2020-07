Dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente ufficiale, il noto servizio di streaming musicale Spotify ha deciso di lanciare un nuovo abbonamento dedicato alle coppie. Questo, racchiude una serie di vantaggi esclusivi. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che parliamo di un abbonamento per coppie di Spotify. Qualche mese fa, infatti, era giunta voce di una fase di test per un particolare piano per due persone. Nelle scorse ore, a sorpresa, questo è arrivato sul mercato italiano. Ecco cosa comprende e come si attiva.

Spotify Premium Duo: ecco cosa comprende il nuovo abbonamento

Premium Duo è il nuovo abbonamento di Spotify pensato per le coppie che abitano all’interno della stessa casa. Il piano permette di mantenere due account Premium separati, ognuno con le proprie impostazioni, e di avere esclusivi vantaggi di coppia. I due fruitori hanno in comune un’esclusiva playlist contenete i brani preferiti da entrambi e, inoltre, possono godere di un prezzo scontato. L’intero piano, infatti, costa soli 12,99 euro al mese.

La fatturazione è unica ed è a carico dell’utente che sottoscrive la promozione. Come al solito, il primo mese risulta essere gratuito. Chi ha già un proprio account Spotify può tranquillamente utilizzarlo per sottoscrivere il nuovo abbonamento. L’attivazione del piano risulta essere molto semplice, non bisogna fare altro che seguire la procedura guidata all’interno del sito ufficiale dell’azienda. Non ci sono dubbi sul fatto che questo verrà apprezzato da una marea di utenti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.