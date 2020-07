La casa della nota app di messaggistica verde ha appena avviato il rollout di una nuova feature. Stiamo parlando, ovviamente, della funzione che rende possibile aggiungere i contatti tramite codici QR. Dopo una lunga serie di test, WhatsApp ha finalmente deciso di introdurre la feature per tutti. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, la casa di Mark Zuckerberg si sta dando davvero da fare in questi giorni con gli aggiornamenti di WhatsApp. La feature dei codici QR altro non è che una sola delle novità che arriveranno in questi giorni. Ecco come funziona.

WhatsApp: aggiungere contatti senza il numero di telefono

Da ora in poi non sarà più necessario salvare un numero in rubrica per aggiungerlo su WhatsApp. La casa ha reso disponibile una feature che permette di mettere in contatto gli utenti solamente scansionando un codice QR. Non c’è bisogno di dire che, in questa maniera, tutto diventa più semplice ed intuitivo. Come già detto, però, questa non risulta essere l’unica feature in arrivo in questi giorni. L’azienda, infatti, ha anche effettuato alcune modifiche alla funzione di videochiamata di gruppo (nuova icona per avviare le videochiamate e possibilità di ingrandire le singole finestre degli utenti). Inoltre, ha portato in campo un nuovo pacchetto di sticker animati.

Come anticipato ad inizio articolo, il rollout delle feature è appena stato avviato. Secondo le stime, questo dovrebbe completarsi entro le prossime ore. Come cambieranno l’esperienza di utilizzo? Lo scopriremo solo tra qualche settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.