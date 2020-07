Amazon risulta essere famoso per le sue promozioni super vantaggiose. Quella di cui vi parliamo oggi, risulta essere una delle migliori mai viste prima. L’azienda, infatti, ha deciso di premiare tutti gli studenti con un’offerta che non potranno rifiutare. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Amazon vuole rilanciare il suo abbonamento Prime Student. Quale miglior modo per farlo se non proponendo una super offerta. Tutti i nuovi clienti che decidono ora di sottoscrivere un abbonamento Prime Student riceveranno un buono sconto gratuito di ben 10 euro. Ecco come fare per usufruire della promozione.

Amazon Prime Student: ecco come sfruttare la nuova promozione

Prime Student offre tutti i vantaggi di un account Prime normale ma a prezzo dimezzato. Il suo costo annuale, infatti, è di soli 18 euro. Potrete godervi Twitch Prime, Prime video, Amazon Music e molto altro ancora a questo incredibile prezzo. Da oggi, e fino al prossimo 31 luglio, la sottoscrizione è ancora più vantaggiosa. Tutti i nuovi clienti Prime Student, infatti, riceveranno anche un buono sconto da 10 euro da poter spendere all’interno dell’e-commerce fino al 31 agosto. In pratica, è come se si pagasse l’abbonamento annuale solo 8 euro!

Come abbiamo già detto, la promozione è rivolta solo ai nuovi clienti, tutti coloro che hanno già attivo un abbonamento Prime Student non potranno usufruire del buono sconto di 10 euro. Abbonarsi è molto semplice, tutto ciò che dovrete fare è andare sul sito ufficiale Amazon e seguire la procedura guidata. Una volta abbonati potrete utilizzare il codice STUDENT10 su tutti i prodotti venduti dall’azienda (esclusi libri, prodotti digitali, alimenti per neonati, buoni regalo, e-reader kindle e tablet Fire). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.