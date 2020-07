Mentre aspettiamo che Lamborghini sveli il mostro esclusivo della pista SCV12 la casa automobilistica ci ha sorpreso con un esclusivo yacht a motore. Chiamato “Tecnomar for Lamborghini 63”, è il risultato di una collaborazione tra Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group.

Il nome è un chiaro riferimento alla fondazione Lamborghini del 1963 e alla lunghezza della nave di 63 piedi (19,2 metri), ma lo yacht a motore ha molto più in comune con le supercar del marchio italiano che solo il nome.

Come si presenta il design del nuovo yacht di Lamborghini

Progettata con il contributo del Centro Stile Lamborghini, la Tecnomar si ispira alla super sportiva ibrida Sián FKP 37. Il design esterno è caratterizzato da una silhouette super sportiva, con lo scafo e la sovrastruttura creati da un guscio ad alte prestazioni sviluppato da ingegneri navali.

Ci sono accenni di Miura e Countach anche nei dettagli dello scafo, mentre l’hard top è ispirato ai roadster Lamborghini. Le luci di prua sono un omaggio alla Lamborghini Terzo Millennio concept car e alla Sián FKP 37, entrambe distintive per le loro luci anteriori a forma di Y.

Gli interni della Tecnomar for Lamborghini 63 combinano un design ad alta tecnologia basato su materiali super performanti per peso e funzionalità, combinato con le iconiche linee pulite di Lamborghini, forme esagonali, motivo a Y e materiali.

Il cruscotto ricorda un abitacolo della Lamborghini, integrando tutti i sistemi di navigazione e controllo. I dettagli in fibra di carbonio sono numerosi, con la Carbon Skin Lamborghini utilizzata nei sedili sportivi e sul timone, che è disegnato come un volante per supercar Lamborghini. I pulsanti di avvio/arresto sono esattamente gli stessi di quelli utilizzati per avviare il motore in un’auto Lamborghini.

Lo yacht viene offerto in colori e materiali completamente personalizzabili in modo simile al programma di personalizzazione Ad Personam di Lamborghini. I clienti possono scegliere tra ampi colori esterni e opzioni di livrea, mentre l’interno è disponibile in due versioni, ognuna disponibile con una vasta combinazione di materiali.

Le prestazioni dell’esclusivo motoscafo sono degne del nome Lamborghini. Due motori diesel MAN V12 da 24 litri producono 2.000 CV (1.972 CV) ciascuno per un totale di 4.000 CV (3.945 CV in totale), consentendo allo yacht a motore di raggiungere una velocità massima di 60 nodi (69 mph / 111 km / h) . Questo lo rende il più veloce della flotta Tecnomar, grazie in parte al peso ridotto di 24 tonnellate (48.000 libbre). La Tecnomar for Lamborghini 63 sarà disponibile all’inizio del 2021.