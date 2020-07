In diversi parti del mondo, alcuni parti dell’Africa e dell’Asia, i locali stanno affrontando una piaga biblica. Sciami di locuste come non se n’erano mai visti stanno da mesi mettendo in crisi l’agricoltura dei luoghi colpiti. Al momento i governi stanno cercando di fare di tutto per uccidere questi parassiti, ma sono così tanti che è quasi impossibile. Di idee ce ne sono parecchie, ma di recente, il ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo del bestiame del Nepal ne ha avuto una particolare.

Secondo l’uomo, che si basa su alcune fonti tra cui il fratello che vive in Australia, la musica Heavy Metal americana sarebbe in grado di dare abbastanza fastidio a questi insetti da tenerli lontani. L’idea sarebbe quindi di mettere in piedi degli impianti audio intorno ai campi così da proteggerli.

Al momento non hanno ancora dato vita a questo progetto bizzarro e non si sa neanche quanto sia efficace. Secondo le parole del suddetto ministro, Ghanshyam Bhusal, è un metodo efficace: “Mio fratello, che vive in Australia, mi ha detto che canzoni e musica saranno molto efficaci per controllare la carestia che viene causato dalle locuste.”

La piaga degli sciami di locuste

Far fronte a milioni e milioni di esemplari voraci di locuste è anche solo inimmaginabile per noi, ma le immagini che girano parlano da sé. Il metodo più efficacie per contrastare questi insetti è attaccarli di notte quando si ammassano sugli alberi per riposare. Finora, una delle nazioni che sembra aver affrontare meglio l’emergenza è il Pakistan.