La start-up ucraina Delfast, azienda specializzata in e-bike con specifiche sbalorditive, presenta la nuova Top 3.0. Come per i precedenti modelli la nuova motocicletta si propone come una vera potenza su due ruote. Con un peso di circa 69,9 kg, la bici è equipaggiata da un motore da 5.000 W posto nella ruota posteriore che gli consente di raggiungere una velocità di 80 km all’ora. Decisamente al di fuori dagli standard delle altre e-bike. Il mezzo vanta ovviamente anche i classici pedali, ma sarebbe come spingere la propria auto.

La nuova Delfast vanta anche una batteria Panasonic da 3200 mAh, più alta rispetto alcune motociclette elettriche, abbastanza per raggiungere un’autonomia di 321 km. Le attrezzature tecniche devono ovviamente essere in linea con le specifiche. Quindi, montata su un telaio completamente sospeso, la e-bike Delfast Top 3.0 è dotata di un ammortizzatore a molla, una doppia forcella a T e pneumatici per moto da 19 pollici.

Delfast Top 3.0, una potente bici elettrica adatta ad ogni situazione

Una configurazione che invita l’utente a lasciare l’asfalto per sfidare terreni più impegnativi. Uno dei principali sviluppi tecnici rispetto al modello 2.0 è l’adozione di una cintura in carbonio Gates al posto della catena. Ci sono anche molti accessori tipici per i ciclomotori, come specchi, indicatori di direzione e parafanghi.

La Delfast Top 3.0 volendo può essere equipaggiata con accessori opzionali. Tra questi, un sedile aggiuntivo o un robusto bagaglio cremagliera per il fissaggio borse. Le scatole laterali standard possono essere attaccate e rimosse molto facilmente, ed è anche disponibile un rimorchio, che rende la bici adatta per lunghi viaggi. Secondo il produttore, la Delfast Top 3.0 sarà disponibile da agosto. I preordini sono già possibili sul sito del produttore; è richiesta una caparra di $ 1.000. Il prezzo totale è di $ 6.800.