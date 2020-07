La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha collaborato con DC Comics per il lancio della stagione 3 di Fortnite. Aquaman, infatti, risulta essere la skin segreta di questa nuova season. A quanto pare, però, non sarà l’unica. Un’altra skin in collaborazione con la casa arriverà molto presto. Di chi si tratta?

Ebbene sì, la collaborazione tra Epic Games e DC Comics non accenna a fermarsi. Nelle scorse ore, un noto dataminer ha confermato che presto arriverà, all’interno della mappa di Fortnite, un nuovo personaggio della nota casa di fumetti. In particolare, si tratterà dell’acerrimo nemico di Aquaman, Black Manta. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: Black Manta arriverà nel negozio oggetti nei prossimi giorni

Si parla di un debutto di Black Manta all’interno di Fortnite da oramai qualche settimana, tuttavia, fino ad ora non vi era nessuna conferma ufficiale. Nelle scorse ore, un dataminer molto famoso ha confermato il tutto e, in più, ha anche rivelato la data di uscita del personaggio nel negozio oggetti. Stando a quanto dichiarato, il noto personaggio della DC sarà disponibile nello shop a partite dal giorno in cui gli utenti potranno sbloccare Aquaman, ovvero, il prossimo 16 luglio. La skin avrà rarità DC e, molto probabilmente, avrà un costo di 1500 V-Bucks.

Black Manta altro non è che un ulteriore personaggio DC che va ad aggiungersi alla collezione. Al momento non sappiamo se questo avrà qualche ruolo all’interno della mappa di gioco. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più a riguardo.