Come volti di voi sapranno già, iPhone 12 potrebbe non aver diversi accessori compresi nella confezione. Molti analisti, infatti, hanno confermato che i box dei nuovi melafonini saranno sprovvisti di auricolari EarPods e di alimentatore. Su quest’ultimo, in particolare, sono sorti diversi dubbi. Apple sta cercando di scioglierseli con un sondaggio. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

La notizia della rimozione dell’alimentatore e degli auricolari dalle confezioni dei nuovi iPhone 12 non è stata presa bene dalla maggior parte degli utenti. E’ a ragione di ciò che Cupertino starebbe valutando un dietrofront. In queste ore, l’azienda ha lanciato un sondaggio per capire se gli utenti utilizzano davvero gli alimentatori dati in dotazione con gli iPhone. Cosa ne uscirà fuori?

iPhone 12: l’alimentatore sarà disponibile nella confezione?

Nelle scorse ore, diversi utenti hanno ricevuto una mail da parte di Apple che li ha invitati a rispondere ad un semplice sondaggio riguardante gli alimentatori presenti nelle confezioni di iPhone. La domanda posta dal colosso di Cupertino è semplice: quale è l’utilizzo che fate dell’alimentatore originale? Le possibili risposte sono:

L’ho venduto o scambiato insieme al mio iPhone

L’ho smarrito

L’ho regalato ad un altro membro della famiglia o ad un amico

Lo utilizzo ancora a casa

Lo utilizzo ancora all’esterno

Lo ho ancora ma non lo utilizzo

E’ chiaro che Apple abbia lanciato il breve sondaggio per capire meglio come dovrà agire con le confezioni dei suoi prossimi iPhone. I risultati saranno decisivi per la storia dei melafonini. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.