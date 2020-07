Un nuovo studio ha appena concluso che la pelle di seppia è naturalmente antimicrobica, il che la rende un prodotto medico potenzialmente molto prezioso. Molti tipi di calamari hanno la capacità di cambiare il colore delle cellule della pelle (cromofori) al fine di fondersi con l’ambiente. Questa capacità consente a questi animali di nascondersi dai predatori, un meccanismo che si attiva quando un calamaro si sente minacciato.

Di recente, un team di scienziati spagnoli e messicani ha identificato il pigmento nei cromatogrammi di calamari di Humboldt come omocromico. L’analisi chimica ha dimostrato che l’omocromo di colore viola è un composto chiamato xantomatina, che gli scienziati hanno scoperto di avere forti proprietà antimicrobiche.

Cos’è la xantomatina

La xantomatina è in grado di inibire la crescita di vari microrganismi che possono causare malattie nell’uomo, tra cui il fungo Candida albicans (che causa candidosi e infezioni) e batteri come la Salmonella enterica.

L’articolo scientifico, recentemente pubblicato sul Journal of Microbiology, Biotechonology and Food Sciences, ha portato ulteriori dettagli sul fatto che la pelle di seppia viene spesso scartata come rifiuto di pesca. Tuttavia, questa nuova ricerca mostra che potrebbe essere utilizzata per produrre preziosi composti medici

I calamari di Humboldt non sono i soli a produrre questo pigmento. Altre specie, come l’Euprymna scolopes, producono anche il pigmento antimicrobico.