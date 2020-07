Negli Universal Studios Japan è attualmente in costruzione la prima area tematica dedicata interamente a Super Mario. Chiamata Super Nintendo World, l’area si rivela per la prima volta dal vivo attraverso un video pubblicato su Twitter. Il filmato dura solo un minuto, ma è abbastanza per accorgersi che tutto pare una riproduzione perfettamente fedele del mondo di Super Mario, tanto da sembrare un livello del gioco nella realtà.

L’attenzione meticolosa nei dettagli è sorprendente. Monete che ruotano in sincro, una minacciosa pianta Pirhana che si muove realmente, una pila di Goomba, e si intravede anche Yoshi muoversi tra gli alberi. Esteticamente tutto è stato rigorosamente riprodotto con la prospettiva bidimensionale del gioco originale e con tutti gli elementi che i fan sapranno sicuramente riconoscere. Impressionante anche la riproduzione del castello del malvagio Bowser con tanto di volto gigante scolpito all’ingresso della sua dimora.

Un mondo di avventure a tema Mario attendono i visitatori del Super Nintendo World

Tra l’altro a giudicare da una foto dall’alto pubblicata su Instagram tempo fa, Super Nintendo World è sorprendentemente grande. Purtroppo, non sappiamo ancora quando le persone potranno finalmente esplorare il Super Nintendo World. L’apertura dell’area era prevista per questo mese, ma lunedì l’apertura è stata rinviata in data da definire a causa della pandemia di Covid-19. Universal Studios Japan ha riaperto a giugno, ma con l’introduzione di ulteriori linee guida sulla sicurezza.

Tuttavia, già sono stati rivelati alcuni dettagli sulle attrazioni che Super Nintendo World riserverà ai propri visitatori. Ci sarà una corsa basata su Yoshi (se guardate da vicino le foto, potete individuare quelle che sembrano auto a tema Yoshi schierate in fila) e una basata sulla popolarissima serie Mario Kart di Nintendo. I visitatori potranno anche utilizzare un braccialetto a tema Mario chiamato “Power Up Band” in combinazione con un’app per smartphone per tenere traccia delle attività mentre ci troviamo nell’area a tema Nintendo. Super Nintendo World è anche in programma per i parchi Universal Studios a Orlando, Hollywood e Singapore in futuro ancora non precisato.