Il Touch ID di Apple è senza dubbio uno dei sistemi di sicurezza più elogiati di sempre. Da qualche anno a questa parte, il colosso di Cupertino ha deciso di rimpiazzarlo con il Face ID sui nuovi iPhone e iPad. Nonostante quest’ultimo sistema sia molto più sicuro, presenta delle imperfezioni che il riconoscimento dell’impronta digitale non aveva. E’ a ragione di ciò che Apple sta pensando di riportare in campo il Touch ID. In che modo?

Quando ha presentato iPhone X, il colosso di Cupertino ha realmente pensato di abbandonare definitivamente il Touch ID. Il riscontro degli utenti, però, l’ha spinto a rivalutare il tutto. Da mesi oramai, l’azienda è al lavoro su un modo per poter implementare il sensore di riconoscimento delle impronte digitali al di sotto dei display. Due nuovi brevetti in merito sono stati registrati nelle scorse ore.

Apple: il Touch ID sotto il display sarà presto realtà

Il primo brevetto presentato dalla mela morsicata nelle scorse ore prende il nome di “Trasmissione ottica, ricezione o rilevamento attraverso elementi micro-ottici tramite display”. Il documento parla di un sensore ottico, un ricevitore e un trasmettitore posizionati sotto il display in grado di rilevare immagini bidimensionali o tridimensionali di un oggetto o utente posizionato vicino allo schermo. Il secondo brevetto, invece, prende il nome di “Sistema di rilevamento ottico delle impronte digitali”. In questo caso, il documento si sofferma sullo spiegare come compensare la temperatura in un sistema ottico implementato sotto il display.

Non c’è dubbio sul fatto che entrambi i brevetti siano stati registrati con l’intenzione di portare tale tecnologia sui prossimi iPhone o iPad. Se le ricerche procederanno per il verso giusto, potremmo vedere i primi iPhone con Touch ID sotto il display già a partire dal prossimo anno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.