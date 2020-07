Covid-19, uno studio mostra l’efficacia di diverse tipologie di maschere

Un recente studio ha analizzato le varie mascherine e quale siano quelle più efficaci contro il Covid-19, elementi essenziali per fermare il contagio

Uno studio della Florida Atlantic University ha dimostrato l’efficacia di indossare diversi tipi di maschere per combattere l’infezione da coronavirus. Una cosa che lo studio ha chiarito molto è l’importanza di indossare una mascherina per fermare la diffusione di COVID-19, ma ha fatto un ulteriore passo in avanti nel mostrare quali di esse fossero più efficaci di altre.

L’impianto sembrava un generatore di fumo che inviava un gas che imitava il respiro umano attraverso la bocca di un manichino, simulando una tosse. Una tosse non mascherata alla fine ha inviato particelle potenzialmente portatrici di malattia fino a 12 piedi di distanza nello studio. “Più grandi sono le goccioline, maggiore è il rischio che se una persona è malata di portare il virus”, ha detto il professor Manhar Dhanak, professore della Florida Atlantic University a capo dello studio.

Le mascherine più efficaci contro il Covid-19

Dhanak e il suo team hanno messo diversi tipi di maschere sul manichino. Una bandana permetteva goccioline a quasi 4 piedi di distanza dal viso. Era meglio una mascherina fatta in casa piegata, che inviava particelle di tosse a poco più di un piede di distanza. Quindi, i ricercatori hanno indossato la maschera di cotone cucita che è diventata sempre più popolare e ha funzionato bene, con le goccioline che si allontanano solo di un paio di pollici. “Le persone potrebbero voler acquistare una maschera di qualità”, ha dichiarato Dhanak. “La qualità è importante in ciò che abbiamo trovato, in termini di prestazioni della maschera.”

Dhanak ha affermato che anche il modo in cui è montata è importante. “Con tutte queste maschere, una delle cose che succede è che il lato della maschera, dove si adatta al tuo viso, quanto bene è indossato, influisce sulla quantità di perdite che si verificano dal lato”, ha detto.

Candice Jones, un medico di Orlando, ha affermato che lo studio ha dimostrato quanto fossero importanti le maschere per fermare COVID-19. “Dobbiamo tornare a ciò che funziona. Dobbiamo prendere le distanze sociali, indossare le nostre maschere e, se non vuoi farlo, o non puoi farlo, resterai comunque a casa”, ha detto.