Il noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile non arresta la corsa alle offerte. Nelle scorse ore, questo ha deciso di modificare due delle sue principali promozioni per renderle fruibili da più clienti. Da ora in poi, infatti, anche gli utenti ho. Mobile potranno sfruttare incredibili vantaggi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori telefonici virtuali più conosciuti sul territorio italiano. Le modifiche apportate alle tariffe nelle scorse ore vanno a scontrarsi con la principale rivale, ho. Mobile. Siamo certi che in molti valuteranno un passaggio di operatore. Quale sarà la risposta di ho.?

Kena Mobile: ecco le super promozioni anche per utenti ho. Mobile

Sono ben 2 le promozioni che Kena Mobile ha deciso di rendere disponibili anche per i clienti ho. Mobile. La prima comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 50 Mb di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 4,99 euro al mese. La seconda, invece, comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps al costo di 5,99 euro al mese. Entrambe le tariffe hanno costi di attivazione e della SIM nulli. Il costo mensile comprende tutti i servizi di base, incluso hotspot.

Fino ad ora entrambe le offerte erano sottoscrivibili solo dai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Da oggi, anche i clienti ho. Mobile possono sfruttare le tariffe. L’attivazione può essere effettuata online, tramite app ufficiale, tramite servizio clienti o presso un qualsiasi centro autorizzato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.