L’azienda della mela morsicata, Apple, ha da poche ore registrato un brevetto riguardante un nuovo modello di tastiera per Mac e MacBook. Questa si discosta notevolmente dalle attuali tastiere prodotte dalla casa. Parliamo, infatti, di un qualcosa di mai visto prima. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple ha una storia davvero complicata con le tastiere dei MacBook. Negli ultimi anni, infatti, questa ha dovuto fronteggiare non pochi problemi a causa delle tastiere con meccanismo a farfalla. Da qualche mese, l’azienda le ha sostituite con dei modelli con meccanismo a forbice. Nonostante ciò, pare che non sia ancora soddisfatta appieno del suo lavoro. Ecco cosa mostra il nuovo brevetto.

Apple: tasti che funzionano da mini display

La tastiera immaginata da Apple nel nuovo brevetto presentato nelle scorse ore risulta essere molto particolare. Parliamo infatti, di un prodotto in cui ogni tasto è dotato di un cappuccio trasparente in vetro. Questo materiale, oltre a rendere i tasti decisamente più durevoli di quelli attuali in plastica, apre la sbocco per un nuovo mondo. Il documento, infatti, parla di retroilluminazione a colori dei singoli tasti. In tal modo, questi potrebbero essere usati come dei veri e propri mini display. Non c’è bisogno di dire che le possibilità di utilizzo sarebbero una miriade.

Come ogni brevetto, però, non sappiamo se Apple deciderà di portarlo a termine. Ciò che è certo è che un’aggiunta di questo tipo darebbe una marcia in più a tutti i device. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.