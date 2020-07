Con l’arrivo della stagione 3 di Fortnite, Epic Games ha annunciato l’introduzione di auto guidabili all’interno della mappa. Ad oggi, queste non sono ancora disponibili ma, lo saranno molto presto. Una fonte molto vicina alla casa del fenomeno videoludico ha confermato che queste arriveranno entro la fine di questo mese. Scopriamo il giorno preciso.

Epic Games non risulta essere molto brava a nascondere le notizie riguardanti il suo videogioco più amato Fortnite. Le auto guidabili sono attese da tutta la community. Presto, spostarsi all’interno della mappa non sarà più un problema.

Fortnite: le auto guidabili arriveranno nel gioco il prossimo 21 luglio

Ebbene sì, sembra proprio che le tanto attese automobili guidabili arriveranno il prossimo 21 luglio insieme ad un nuovo aggiornamento del gioco. A confermarlo, sembrerebbe essere una misteriosa fonte interna ad Epic Games. Non è la prima volta che dipendenti dell’azienda stessa decidono di far trapelare informazioni in merito a Fortnite. Ricordiamo, infatti, che tempo fa uno di questi svelò in anticipo la mappa del Capitolo 2. I modelli di auto in arrivo nel gioco saranno ben 4: Valet Small, Valet Medium, Dagwood Truck e Valet Large. le prime 3 avranno un serbatoio da 100 litri, l’ultima invece, da ben 150 litri. Le stazioni di rifornimento saranno segnalate all’interno della mappa di gioco.

Ovviamente, Epic Games non ha confermato la voce trapelata online. Per una conferma ufficiale bisognerà attendere proprio il prossimo 21 luglio. Come cambierà il gameplay dopo l’introduzione dei veicoli? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.