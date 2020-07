Un “coltellino svizzero anatomico” può aiutare con nuove misurazioni

Gli scienziati del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno sviluppato un nuovo strumento in grado di effettuare contemporaneamente tre tipi di misurazioni su scala atomica. Insieme, queste misurazioni possono scoprire nuove conoscenze su una vasta gamma di materiali speciali che sono cruciali per lo sviluppo della prossima generazione di computer quantistici, comunicazioni e una miriade di altre applicazioni. Il nuovo strumento tre in uno è una specie di coltellino svizzero per misure su scala atomica. Il ricercatore del NIST Joseph Stroscio e i suoi colleghi presentano una ricetta dettagliata per la costruzione del dispositivo nella Review of Scientific Instruments.

L’innovativo strumento anatomico a forma di coltellino svizzero

“Descriviamo un progetto da copiare per altre persone”, ha detto Stroscio. “Possono modificare gli strumenti che hanno; non devono acquistare nuove attrezzature”.

Effettuando simultaneamente misurazioni su scale che vanno dai nanometri ai millimetri, lo strumento può aiutare i ricercatori a concentrarsi sulle origini atomiche di diverse proprietà insolite in materiali che potrebbero rivelarsi inestimabili per una nuova generazione di computer e dispositivi di comunicazione. Queste proprietà includono il flusso di corrente elettrica privo di resistenza, i salti quantici nella resistenza elettrica che potrebbero fungere da nuovi interruttori elettrici e nuovi metodi per progettare bit quantici, che potrebbero portare a computer quantici basati su stato solido.

“Collegando il coltellino svizzero anatomico con la larga scala, possiamo caratterizzare i materiali in un modo che prima non potevamo”, ha detto Stroscio. Nel complesso quindi questo strumento sarà molto utile in futuro grazie alle sue numerose funzionalità e specialmente per i computer quantistici, che portano proprietà straordinarie che possono essere sfruttate per le nuove tecnologie.