Una stella massiccia è improvvisamente sparita, per gli scienziati

Gli astronomi affermano che una massiccia stella sembra essere misteriosamente scomparsa da una galassia lontana. La stella fa parte della galassia nana Kinman, nota anche come PHL 293B. La galassia dista circa 75 milioni di anni luce dalla Terra. Si trova nella costellazione dell’Acquario. Una costellazione è “un gruppo di stelle che forma una forma particolare nel cielo”, afferma l’agenzia spaziale statunitense NASA.

Le immagini della galassia nana Kinman sono state catturate in passato da una telecamera collegata al telescopio spaziale Hubble della NASA. Ma poiché la galassia è così lontana, i ricercatori non sono stati in grado di osservare chiaramente le sue singole stelle.

Il mistero della stella massiccia scomparsa

Gli astronomi, tuttavia, avevano identificato importanti segni che esisteva la stella massiccia. Ora stanno cercando risposte sul perché questi non possono più essere visti. Un team di scienziati dell’Osservatorio europeo meridionale ha riferito di aver osservato la stella con il suo Very Large Telescope, VLT, da almeno 10 anni. Il team ha affermato che le sue osservazioni hanno ripetutamente dimostrato che la galassia nana Kinman conteneva la stella massiccia, stimata circa 2,5 milioni di volte più luminosa del nostro sole.

I ricercatori hanno affermato che le prove suggeriscono che la stella era “in una fase avanzata della sua evoluzione”. Hanno aggiunto che la stella era un tipo di elemento considerato “instabile”. Ciò significa che potrebbe subire importanti cambiamenti di luminosità o perdere parte della sua massa.

Il capo del progetto era Andrew Allan, uno studente di dottorato in astrofisica al Trinity College di Dublino, in Irlanda. Ha condotto uno studio sui risultati, pubblicato di recente in sulla Royal Astronomical Society. Allan ha detto che i ricercatori volevano saperne di più su come le stelle enormi finiscono la loro vita. L’enorme oggetto osservato nella galassia nana Kinman sembrava il bersaglio perfetto. Ma quando gli astronomi hanno orientato il Very Large Telescope verso la lontana galassia nel 2019, non sono più riusciti a trovare le firme della stella massiccia. “Invece, siamo rimasti sorpresi che la stella fosse scomparsa”, ha detto Allan in una dichiarazione.