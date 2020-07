Negli ultimi mesi, la casa della mela morsicata ha mostrato un grosso interesse per i dispositivi pieghevoli. Se da una parte la concorrenza ha già deciso di lanciare prodotti di questo tipo sul mercato, Apple ha pensato bene di prendersi del tempo in più per sviluppare una tecnologia matura. Un nuovo brevetto presentato dall’azienda nelle scorse ore mostra come un iPhone pieghevole gestirebbe le notifiche. Scopriamolo insieme.

Ebbene sì, un prodotto pieghevole risulta essere ancora nei programmi della mela morsicata. Quello presentato nelle scorse ore altro non è che un ennesimo brevetto riguardante un iPhone o iPad pieghevole. Andiamo a vedere di cosa parla il documento.

Apple: notifiche sempre a portata di mano sugli iPhone pieghevoli

Il brevetto presentato nelle scorse ore dalla casa della mela morsicata mostra il modo in cui il futuro iPhone pieghevole gestirà le notifiche. Il dispositivo avrà una chiusura tale da mantenere sempre scoperta una parte del display. Questa porzione sporgente dello schermo verrà sfruttata non solo per mostrare tutte le notifiche che arrivano al dispositivo, ma anche per svolgere diverse funzioni (impostare calendario, verificare lo stato della batteria, controllare il segnale Wi-Fi, ecc.). La porzione del display funzionerà da touchscreen anche a smartphone chiuso.

Ricordiamo che quanto appena detto è frutto di un brevetto, di conseguenza, non sappiamo se la casa della mela morsicata deciderà di portare a termine il progetto. Ciò che è certo è che un prodotto pieghevole farebbe piacere alla stragrande maggioranza dei fan Apple. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.