Vi siete mai chiesti quale è il brand più prezioso al mondo? Se sì, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Negli scorsi giorni, la nota società del database BrandZ ha pubblicato la sua consueta classifica annuale dei 100 brand più preziosi a livello mondiale. Sul podio troviamo ben 3 aziende che si occupano di tecnologica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il noto database BrandZ risulta essere famoso in tutto il mondo per l’accuratezza dei dati che contiene. Ogni anno, la società che lo gestisce decide di stilare una classifica dei brand più preziosi al mondo. Per arrivare ai dati definitivi, questa ha svolto ricerche e fatto milioni di interviste per tutto il corso dell’anno. Cosa ne sarà uscito fuori?

BrandZ: è Amazon il brand più prezioso al mondo

Ebbene sì, da come potete leggere dal titolo, è proprio Amazon l’azienda più preziosa al mondo. BrandZ gli da un valore di ben 416 milioni di dollari. Una crescita davvero consistente rispetto all’anno scorso. Al secondo posto, la società posiziona il colosso di Cupertino, Apple con un valore di 352 milioni di dollari. Anche in questo caso, abbiamo una consistente crescita rispetto allo scorso anno. Infine, al terzo posto, troviamo la casa di Bill Gates, Microsoft con un valore di 326 milioni di dollari. Se siete interessati a scoprire gli altri brand più preziosi al mondo, potete visitare il sito ufficiale di BrandZ a questo link.

E’ interessante notare come i brand più preziosi al mondo siano tutti correlati alla tecnologia. La crescita di queste azienda aumenta anno dopo anno e non accenna ad arrestarsi. Quali saranno i valori per il 2021?. Amazon si riconfermerà regina? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.