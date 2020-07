Iliad sta finalmente per lanciare la sua rete fissa in Italia

Iliad è uno degli operatori telefonici che più ha sorpreso negli ultimi anni, sbarcato con le sue offerte molto convenienti che gli hanno portato ad avere un bacino d’utenza sempre più elevato di mese in mese. L’azienda ha deciso inoltre recentemente di allargare i propri orizzonti, stipulando un accordo con Open Fiber per diffondere la propria fibra ottica nel paese, decidendo quindi di voler entrare nel mondo della rete fissa di casa.

Iliad pronta per la sua linea fissa

Inizialmente Iliad voleva rientrare nel piano Odissea 2024, che gli avrebbe permesso di entrare nel mondo della fibra ottica italiana entro quel determinato anno, però l’azienda ha compreso che era troppo tardi e pertanto ha deciso di stipulare un accordo privato con Open Fiber, per velocizzare sin da subito il cablaggio in tutta Italia. Quest’ultima è sicuramente l’azienda migliore con la quale accordarsi, visto le ottime strategie con oltre 100 aziende del settore.

«La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber”, spiega Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa»