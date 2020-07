Addio WhatsApp; l’app smette di funzionare per vecchi smartphone iOS e Android, che saranno costretti a dare l’addio forzato al popolare servizio di messaggistica istantanea. La lista comprende diversi telefoni ormai obsoleti, destinati a non supportare più le numerose nuove versioni in arrivo.

Se siamo in possesso di uno smartphone iOS e Android non più sulla cresta dell’onda questo mese WhatsApp potrebbe smettere di funzionare sul nostro dispositivo, nonostante risulti ancora perfettamente funzionante.

WhatsApp, ecco su quali dispositivi non funzionerà più

Si tratta di una pratica ormai nota, conosciuta anche come obsolescenza programmata. Già nel corso dell’anno è stato annunciato lo spegnimento di WhatsApp su diversi iPhone e su Windows Phone, lo sfortunato smartphone di Microsoft. Nessun allarme ovviamente per i top di gamma. I modelli coinvolti dal forzato switch off non ricevono già da diverso tempo gli aggiornamenti necessari, anche a causa dell’incompatibilità dell’attuale app con i sistemi operativi ormai superati.

La data di scadenza per il termine degli aggiornamenti era già fissata per il 1 febbraio 2020: WhatsApp non funziona più su iPhone con sistema operativo iOS 8 e su quelli Android in versione 2.3.7 Gingerbread. Adesso si unisce anche Android 3, ora incompatibile con i nuovi aggiornamenti.

Basta aggiornare il proprio dispositivo a una versione successiva, che sia almeno iOS 9 o Android OS 4.0.3; in caso contrario lo smartphone risulterà inutilizzabile anche se già precedentemente installato. L’unica soluzione? Acquistarne uno nuovo compatibile con gli aggiornamenti che, sono necessari non solo per introdurre novità e funzioni sempre utili ma anche per importanti update di sicurezza.