Nelle Filippine è stato immortalato un pipistrello gigantesco dalle apparenti dimensioni di una persona umana. La creatura è conosciuta come “volpe volante gigante incoronata d’oro” ed è stata fotografata mentre dorme appesa ad un capannone o un garage. L’immagine è stata diffusa su Twitter e ha subito sconvolto il popolo del web per via delle grandi dimensioni dell’animale.

Si tratta di una delle più grandi specie di pipistrelli al mondo, ma definirla a misura d’uomo non è accuratamente esatto. Questi pipistrelli possono crescere fino ad avere un’apertura alare di circa 1,70 metri, ma la sua altezza non supera i 30 cm. L’animale ha l’avambraccio più lungo di qualsiasi altra specie di pipistrello con una lunghezza di 21 cm.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020

Questione di prospettiva

Sul web esistono diverse immagini della creatura alata, ma la prospettiva a volte inganna e fanno sembrare il pipistrello più grande di quanto non sia in realtà. Le immagini qui sopra sono sicuramente reali e non si tratta di un falso, ma le dimensioni reali del pipistrello sono leggermente diverse rispetto a quello che sembra. Ciò non significa che la creatura sia effettivamente molto grande. Purtroppo a causa della deforestazione e del bracconaggio, la “volpe volante gigante incoronata d’oro” è considerata una specie in via d’estinzione.