Continua il dibattito in merito al contenuto delle confezioni dei nuovi iPhone 12. Nelle scorse ore, il noto Ran Avni di ConceptsiPhone ha pubblicato un render di quello che sarà il box degli iPhone 12. A confermare questo design, una fonte molto affidabile vicina alla casa della mela morsicata. Sarà davvero così?

Sono sempre di più le fonti che confermano un’assenza di accessori all’interno delle confezioni di iPhone 12. Pare che Cupertino voglia eliminare EarPods e alimentatore in quanto poco utilizzati dalla stragrande maggioranza degli utenti. D’altro canto, una mossa del genere permetterebbe alla casa di ridurre i costi di produzione e di mantenere il prezzo del dispositivo in linea con i predecessori.

iPhone 12: ecco come sarà la confezione del nuovo melafonino

Il render pubblicato da Avni nelle scorse ore lascia poco all’immaginazione. Questo mostra la sezione interna del box con i relativi incavi per gli accessori. Come si può ben vedere, vi è una sezione circolare dedicata al cavo lightining e una sezione quadrata dedicata ai manuali, adesivi e graffetta. Dall’immagine si capisce subito che non ci sarà spazio né per gli auricolari né per un alimentatore. Apple deciderà davvero di togliere questi due accessori dalla confezione dei suoi smartphone premium.

Ovviamente, il colosso di Cupertino non ha dichiarato nulla in merito alla faccenda. Per avere informazioni più precise bisognerà aspettare le prossime settimane. Ricordiamo che qualche giorno fa, Apple ha inviato un sondaggio ai suoi utenti proprio in merito all’utilizzo degli alimentatori. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.