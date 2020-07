Dopo un periodo di silenzio, Amazon ha deciso nuovamente di pubblicizzare il suo servizio di streaming musicale con una promozione mozzafiato. Tornano in campo, infatti, i 3 mesi di prova gratuita per tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento Music Unlimited per la prima volta. Scopriamo insieme i dettagli a riguardo.

Amazon Music è una delle piattaforme di streaming musicali più famose al mondo. L’abbonamento Music Unlimited permette di avere a disposizione un catalogo contenente più di 60 milioni di brani e tutta una serie di vantaggi. Se non lo avete già fatto, ora è il momento adatto per testare il servizio.

Amazon Music Unlimited: promo gratis 3 mesi per nuovi clienti

Ebbene sì, la nota azienda americana ha deciso di riproporre la gettonata promozione dei tre mesi gratuiti di Music Unlimited. Il servizio di streaming musicale si discosta notevolmente dall’abbonamento già incluso con Amazon Prime. Questo, infatti, offre:

Accesso illimitato a tutto il catalogo multimediale (oltre 60 milioni di brani).

Ascolto in streaming senza interruzioni pubblicitarie.

Possibilità di ascoltare offline in brani.

Skip illimitati

Ascolto diretto con Alexa.

Tutti i nuovi clienti possono testare a pieno le potenzialità del servizio in maniera totalmente gratuita. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi nella pagina dedicata e seguire la procedura guidata. Una volta terminata la prova potrete decidere se continuare a sfruttare il servizio a 9,99 euro al mese o se disdire senza costi.

Come al solito, le promozioni di Amazon sono imbattibili. Ricordiamo che se non volete perdervi nessuna offerta del noto e-commerce riguardante la tecnologia, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.