Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato dell’arrivo della promozione Back to School sul sito ufficiale Apple americano. Nelle scorse ore, la nota azienda ha deciso di rendere disponibile l’iniziativa anche sul territorio italiano. Quest’anno, “Back to School” è molto particolare. Questa, infatti, permette di ricevere gli AirPods di seconda generazione gratis! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Per chi non lo sapesse, Back to School è l’oramai nota iniziativa che la mela morsicata propone ogni anno in questo periodo. L’offerta risulta essere riservata ai soli studenti ed è molto appetitosa in quanto Apple non propone quasi mai sconti sui suoi dispositivi. Quest’anno, chi aderirà alla promozione non riceverà in regalo cuffie Beats, ma gli AirPods di seconda generazione o gli AirPods Pro!

Apple: ecco come funziona la promo Back to School

Come già anticipato, la promozione Back to School è riservata esclusivamente agli studenti. Per poterla sfruttare, infatti, bisogna accedere allo store education dell’azienda tramite un account UNiDAYS. La promozione permette di ottenere sconti sugli ultimi modelli di MacBook e iPad e di avere gratuitamente un paio di auricolari AirPods di seconda generazione. Inoltre, per chi è interessato alla versione Pro, basta aggiungere solo 100,00 euro al totale.

Per l’occasione, Apple ha pensato davvero a tutto. Gli studenti possono ottenere anche uno sconto del 20% su tutte le sottoscrizioni AppleCare+ e riduzioni su alcuni accessori per Mac e iPad. Al momento, non è stata comunicata una data di termine della promozione. Vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa di più a riguardo.