Arriva dall’Italia, l’idea di una cover per iPhone in grado di tenere sempre con sé gli auricolari true wireless più famosi al mondo, gli AirPods. Tre imprenditori italiani hanno deciso di lanciare Earoo, la custodia porta AirPods per tutti i modelli di iPhone. Oltre a questa interessante caratteristica, però, c’è molto di più. Scopriamolo insieme.

Molti utenti Apple si trovano spesso a dimenticare il posto dove hanno lasciato gli AirPods. Earoo mette fine alle sofferenze con una soluzione semplice, pratica e di bell’aspetto. Grazie ad essa, infatti, sarà davvero impossibile dimenticarsi dei famosi auricolari.

Earoo funziona anche da stand per il nostro iPhone!

L’idea dei tre imprenditori nasce dalla voglia di combinare, nel modo più pratico possibile, due accessori oramai indispensabili della vita quotidiana, iPhone e AirPods. Dobbiamo dire, che Earoo ci è riuscita alla grande. La cover, frutto di mesi di progettazione, è prodotta utilizzando tecnologia 3D di alta qualità. Ciò, permette di avere un prodotto leggero e dal design innovativo. Oltre alla caratteristica di porta AirPods, questa offre anche una funzione di stand per l’iPhone. Guardare contenuti multimediali in modalità landscape diventa più comodo che mai.

Come già anticipato ad inizio articolo, la casa propone il prodotto per tutti i modelli di iPhone. Inoltre, è anche possibile anche scegliere la diversa di AirPods. Earoo è attualmente disponibile in sole tre colorazioni lancio: black-sand, pink-salt e deep-green. Presto, però, ne arriveranno delle nuove. Per informazioni più dettagliate in merito al prodotto, potete consultare il sito ufficiale a questo link. Restate in attesa per eventuali aggiornarmenti a riguardo.