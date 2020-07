Sud America, gli anelli degli alberi indicano un clima estremo

Scienziati hanno creato un atlante dove si mette in risalto come in Sud America la situazione climatica è estrema, come dimostrano gli anelli degli alberi

Gli scienziati hanno ottimamente ricostruito 600 anni di oscillazioni dell’umidità del suolo in tutto il Sud America. Oltre a documentare i meccanismi alla base dei cambiamenti naturali, il nuovo Atlante sudamericano rivela che la siccità diffusa, intensa senza precedenti, e periodi insolitamente umidi sono in aumento dalla metà del XX secolo. Suggerisce che l’aumento della volatilità potrebbe essere in parte dovuto al riscaldamento globale, insieme al precedente inquinamento dell’atmosfera causato da sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono. L’atlante è stato pubblicato questa settimana sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences.

Le recenti siccità hanno colpito l’agricoltura in vaste aree del continente, tendenze che lo studio definisce “allarmanti”. L’autrice principale Mariano Morales ha dichiarato:“Gli eventi idroclimatici sempre più estremi sono coerenti con gli effetti delle attività umane, ma l’atlante da solo non fornisce prove di quanti cambiamenti osservati sono dovuti alla variabilità climatica naturale rispetto al riscaldamento indotto dall’uomo. Il nuovo record a lungo termine “evidenzia la forte vulnerabilità del Sud America a eventi climatici estremi”, ha affermato.

Il preoccupante clima in Sud America

Il nuovo atlante copre Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, gran parte della Bolivia, Brasile meridionale e Perù. È il risultato di anni di raccolte sul campo di migliaia di registrazioni di anelli degli alberi e successive analisi di ricercatori sudamericani, insieme a colleghi in Europa, Canada, Russia e Stati Uniti. Le larghezze degli anelli generalmente riflettono i cambiamenti annuali dell’umidità del suolo e i ricercatori hanno dimostrato che gli anelli raccolti sono in buona correlazione con siccità e inondazioni registrate a partire dal primo periodo coloniale spagnolo, nonché con le moderne misurazioni strumentali. Ciò ha dato loro la fiducia necessaria per estendere la ricostruzione dell’umidità del suolo indietro prima delle registrazioni scritte.

Gli autori affermano che i mutamenti causati da gas serra in questi schemi sembrano collegati a una siccità di 10 anni ancora in corso sul Cile centrale e sull’Argentina occidentale che ha causato gravi carenze idriche, insieme a piogge più pesanti del normale nelle regioni orientali, come dimostrano anche gli anelli degli alberi.