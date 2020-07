La Dark Mode si sta ormai diffondendo in sempre più applicazioni, e anche i dispositivi Android e iOS possono usare tale modalità per attenuare i colori sullo schermo. Si tratta di un opzione pensata per non affaticare gli occhi e da un punto di vista estetico è anche più elegante. Nel caso degli smartphone inoltre permette di prolungare la durata della batteria. Se vi piace usare la Dark Mode vi interesserà sapere che tale modalità è già disponibile anche su Windows 10 ormai da diversi anni. Ecco come attivarla in pochi semplici passi.

Fai clic sul pulsante Start, quindi fai clic sull’icona Impostazioni, che ha la forma di un ingranaggio. Fai clic su “Personalizzazione”. Nel riquadro a sinistra, fai clic su “Colori”. Esistono due impostazioni della Dark Mode che è possibile abilitare. Puoi sceglierne una o entrambe:

In “Scegli la modalità Windows predefinita”, fai clic su “Scuro”. Questo attiverà la Dark Mode per molte parti di base di Windows , in particolare la barra delle attività nella parte inferiore del desktop e il menu Start.

, in particolare la barra delle attività nella parte inferiore del desktop e il menu Start. In “Scegli la modalità app predefinita”, fai clic su “Scuro”. Questo ha un effetto molto più diffuso e attiverà automaticamente la Dark Mode in molte app compatibili.

Se attivi entrambe le modalità e alcune app specifiche non diventano ancora scure, tali app potrebbero avere le proprie impostazioni Dark Mode indipendenti.

Attivare la Dark Mode su Microsoft Office

Per vedere quali app sono dotate di Dark Mode basta aprire le impostazioni della singola applicazione e vedere se c’è un menu di impostazioni in cui puoi abilitare la modalità.

Ad esempio, ecco come attivare la Dark Mode in Microsoft Office: