In un raro avvistamento, gli ambientalisti hanno catturato nuove immagini dei gorilla più rari al mondo insieme ad alcuni loro piccoli. Gli animali sono stati immortalati in una foresta nel sud della Nigeria. La specie in questione sono i gorilla di Cross River, avvistati attraverso una telecamera della Wildlife Conservation Society allestita tra le fitte montagne Mbe nello stato di Cross River. La sottospecie è gravemente minacciata e sono noti solo 300 esemplari vivi all’interno dell’area montuosa in Nigeria e Camerun.

I gorilla tendono ad evitare gli umani e le loro poche popolazioni sono state obiettivo di cacciatori in passato. Le immagini dei gorilla sono state catturate anche nel 2012 nel Santuario dei Gorilla del Kagwene in Camerun. Il nuovo avvistamento è la prova che i gorilla di Cross River sono ben protetti, dopo decenni sotto la mira dei cacciatori. Così riferisce la Wildlife Conservation Society Nigeria.

Cross River gorillas are rarely seen or photographed. Extremely shy of humans, they live in most rugged & inaccessible parts of their range. In total, there are only about 300 individuals found in an isolated region along the Nigeria/Cameroon border. https://t.co/u3lLQ8rLHI pic.twitter.com/BssO9MkoQg

— WCS (@TheWCS) July 8, 2020