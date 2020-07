Huawei MatePad T10, ecco il nuovo tablet dell’azienda cinese

Purtroppo il mercato dei tablet è sempre più in discesa, con sempre meno utenti che decidono di acquistare questi device, preferendo smartphone con grandi display o dei laptop. Non bisogna però sottovalutare le ottime funzionalità e comfort nell’utilizzo che offrono questi dispositivi, motivo per cui alcune aziende decidono ancora di puntarci attivamente. Lo dimostra il nuovo tablet in esclusiva presentato dall’azienda cinese Huawei, molto interessante dal punto di vista delle specifiche tecniche. Vediamo quindi la scheda tecnica del nuovo Huawei MatePad T10.

La scheda tecnica del Huawei MatePad T10

Il tablet ha un vasto display da 9,7 pollici con risoluzione Full HD+, ovvero 1280×800 pixel. Per quanto riguarda il comparto hardware più specifico, è presente il SoC Kirin 710A, supportato da 2GB di RAM e da 16GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite apposita micro sd.

Una menzione va fatta anche alla fotocamere, che possono essere sempre utili per chi possiede ed utilizza in giro un tablet. Abbiamo un sensore posteriore da 5 megapixel con possibilità di registrare video in 1080p, ed un sensore anteriore da 2 megapixel.

La batteria ha un’ottima capienza di 5.100 mAh, che assicura un’ampia durata giornaliera. Altre specifiche tecniche sono il Wi-Fi, Bluetooth 5.0, il Gps, il jack audio da 3,5 mm e la porta usb Type-C di ultima generazione.

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita e sul prezzo del Huawei MatePad T10, ma visto le specifiche tecniche comunque di base dovrebbe avere un costo economico dai 100 ai 200 euro.