Mancano circa 2 mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della mela morsicata. Quest’anno, come ben saprete, l’azienda presenterà 4 differenti modelli di iPhone 12. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, le varianti Pro avranno una memoria RAM potenziata a 6 GB. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, secondo il noto leaker L0vetodream, gli iPhone 12 Pro avranno una memoria RAM da ben 6 GB, 2 GB in più rispetto agli attuali modelli di iPhone 11. Ciò permetterà ai dispositivi di gestire in maniera agevole app e giochi pesanti. Le varianti base, invece, manterranno i 4 GB di RAM. Sarà davvero così?

iPhone 12: le varianti Pro avranno anche display ProMotion

Gli iPhone di quest’anno non si differenzieranno più per la qualità del display. Tutti e 4, infatti, monteranno display OLED. Apple dovrà puntare su altre caratteristiche per rendere “professional” le varianti più costose. Da quanto ritengono diversi analisti e leaker, i prossimi iPhone 12 Pro avranno una memoria RAM da 6 GB, ma non solo, questi saranno dotati anche del tanto richiesto display ProMotion con refresh rate fino a 120 Hz. Queste feature, insieme alla tripla fotocamera con sensore LiDAR, segneranno la netta separazione tra i modelli “normali” e quelli Pro.

Ricordiamo che quanto appena detto risulta essere solo frutto di supposizioni, di conseguenza, i prodotti finali potrebbero avere caratteristiche differenti. Gli iPhone 12 verranno presentati nel corso di un keynote speciale, probabilmente tenuto online, nel corso del mese di settembre. Il lancio dei dispositivi, invece, è previsto per ottobre/novembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.