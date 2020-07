I pulsanti dorsali dei Joy-Con non sono molto confortevoli per chi ama giocare ai flipper su Nintendo Switch. Ecco perché Tommy Williamson del canale YouTube Nerds & Makers ha sfruttato il potere della creatività e della stampa 3D per creare SwitchPin. Si tratta di un controller a due pulsanti che si aggancia direttamente alla TV e replica in sostanza lo stesso feeling dei flipper presenti nei bar o nelle sala giochi.

Il design è piuttosto semplice. Williamson ha realizzato due blocchi di plastica e li ha dotati di pulsanti arcade simili a quelli che si trovano ai lati dei veri flipper. I Joy-Con si inseriscono nelle fessure dei blocchi di plastica creati da Williamson, con i pulsanti dorsali allineati con gli attuatori sui pulsanti arcade.

Trasformare la propria TV in un flipper digitale ora è possibile

Il resto dell’unità semplicemente è pensata per adattarsi alla televisione ed utilizzarla in modalità ritratto così da trasformarla in un flipper digitale. Basta posizionare la TV su un tavolo, agganciare lo SwitchPin e giocare ad un qualsiasi flipper che sia PinballFX o un altro gioco simile. Un’idea forse poco comoda, ma decisamente geniale.

Per chi volesse creare uno SwitchPin per conto proprio trovate qui i file di stampa gratuiti. Ovviamente è necessaria una stampante 3D. Sul canale di Williamson trovate anche oggetti di cosplay e altri progetti interessanti inerenti alla cultura pop.