Secondo quanto confermato dai colleghi del The Information, Apple avrebbe appena avviato la produzione di un numero limitato di lenti polarizzate per i suoi futuri visori AR. Si tratterebbe di una fase di test prima dell’avvio della produzione massiva. Quali saranno i risultati? Ecco tutti quello che sappiamo a riguardo.

Nonostante non se ne parli molto, il colosso di Cupertino sta continuando a lavorare ai suoi Apple Glasses. Questi saranno una vera e propria rivoluzione del mercato dei visori AR. Finalmente, l’azienda ha deciso di testare le prime lenti per il prodotto. Quali sono le loro caratteristiche? Scopriamolo insieme.

Apple Glasses: lenti polarizzate e semitrasparenti per il visore AR?

Stando a quanto trapelato online, i produttori delle lenti da test per gli Apple Glasses sono ben 2: Foxconn e Aconia Holographics. Si tratta di lenti polarizzate semitrasparenti con incluso un obiettivo per visualizzare contenuti in realtà aumentata. La fonte ha dichiarato che ci sono voluti ben 3 anni per la progettazione di queste. Se i test dovessero andare per il verso giusto, Apple potrebbe avviare la produzione massiva in circa 1/2 anni.

Il colosso di Cupertino ha più volte cambiato idea in merito al suo visore AR. Non ci sorprenderebbe se anche questa volta facesse lo stesso. Ricordiamo che gli Apple Glasses sono attesi per il 2022. Riuscirà l’azienda a rispettare i tempi? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.