I bacini nell’antica città Maya di Tikal, nell’attuale Guatemala, erano così inquinati da mercurio e alghe che, secondo recenti ricerche, l’acqua non era potabile. Un team di scienziati dell’Università americana di Cincinnati ha trovato livelli tossici di inquinamento in due bacini centrali di Tikal. I risultati suggeriscono che la siccità nel IX secolo potrebbe aver contribuito allo spopolamento e al successivo abbandono della città.

“La conversione dei bacini centrali di Tikal da luoghi che sostengono la vita a luoghi che inducono malattie avrà contribuito, praticamente e simbolicamente, a provocare l’abbandono di questa magnifica città“, hanno concluso gli scienziati. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Scientific Reports.

Una piaga che portò all’abbandono della città

L’analisi geochimica ha indicato che i due serbatoi più vicini al palazzo e al tempio della città contenevano livelli tossici di mercurio e il team ha rintracciato un pigmento utilizzato dai Maya per adornare edifici e porcellana. Durante le tempeste, il mercurio nel pigmento veniva rilasciato nei bacini idrici, dove è stato depositato negli strati di sedimenti nel corso degli anni. Tuttavia, il team avverte che la popolazione della città aveva acqua potabile in abbondanza proveniente da altri bacini che rimasero incontaminati.

Per questo studio, il team (composto da antropologi, geografi, botanici, biologi e chimici) ha raccolto campioni di sedimenti da 10 bacini della città e ha effettuato un’analisi dell’antico DNA trovato nell’argilla stratificata di quattro di essi.

I sedimenti dei serbatoi più vicini al tempio e al palazzo centrale hanno mostrato prove di alghe tossiche, noti come cianobatteri. Il consumo di quest’acqua, specialmente durante la siccità, avrebbe fatto ammalare le persone, anche se l’acqua fosse stata bollita.

Ciò che sorprende è che gli scienziati non hanno trovato prove degli stessi inquinanti nei sedimenti dei bacini idrici più distanti. Trovare alcuni inquinati e altri non suggerisce che i Maya usassero i bacini per scopi diversi. “I sovrani Maya si sono dati l’attributo di poter controllare l’acqua. Avevano una relazione speciale con gli dei della pioggia, il serbatoio era un simbolo molto potente“, ha detto il co-autore Nicholas Dunning, riferendosi ai bacini più vicini al tempio e al palazzo centrale.

Molto probabilmente, i Maya usarono questi due serbatoi per bere, cucinare o irrigare. Tuttavia, secondo Kenneth Tankersley, professore di antropologia presso il College of Arts and Sciences dell’Università di Cincinnati, l’acqua aveva “un aspetto e un gusto sgradevoli“.

Attualmente, Tikal è un parco nazionale e un patrimonio mondiale dell’UNESCO. Gli scienziati ritengono che una combinazione di fattori economici, politici e sociali abbia portato le persone a lasciare la città, ma anche il clima avrà svolto un ruolo chiave, in particolare a causa della siccità.