Marte può ora essere considerato un deserto arido e ghiacciato ma una volta il pianeta più vicino alla Terra ha ospitato la vita? È una domanda che ha preoccupato gli scienziati per secoli e ha scatenato l’immaginazione fantascientifica.

Ora tre progetti di esplorazione spaziale si stanno preparando per lanciare alcune delle offerte più ambiziose ancora per trovare una risposta. Gli scienziati ritengono che quattro miliardi di anni fa i due pianeti avessero entrambi il potenziale per nutrire la vita, ma gran parte della storia intervenuta su Marte è un enigma.

Ancora domande sulla vita aliena su Marte

Le nuove sonde su Marte provenienti da Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Cina verranno lanciate quest’estate. Il loro obiettivo non è quello di trovare la vita marziana, ma di cercare possibili tracce di forme di vita passate. Questi programmi vasti e costosi potrebbero rivelarsi inutili. Tuttavia gli astrobiologi affermano che il pianeta rosso è ancora la nostra migliore speranza per trovare un record di vita su altri pianeti.

Marte è “l’unico pianeta con possibilità concrete di trovare tracce di vita extraterrestre perché sappiamo che miliardi di anni fa era abitabile”, ha dichiarato Jean-Yves Le Gall, presidente dell’agenzia spaziale francese CNES in una teleconferenza con i giornalisti di questa settimana. Le Gall è uno degli architetti della sonda esplorativa Mars 2020 della NASA, che è prevista per il lancio alla fine di luglio, quando Terra e Marte saranno i più vicini per più di due anni.

Il progetto da oltre 2,5 miliardi di dollari è l’ultimo che tenta di svelare i profondi segreti sepolti di Marte. Tuttavia non è solo, come l’entusiasmo per l’esplorazione dello spazio ha riacceso.

L’indagine scientifica sul pianeta rosso iniziò sul serio nel 17 ° secolo. Nel 1609 l’italiano Galileo Galilei osservò Marte con un telescopio primitivo e così facendo divenne la prima persona a utilizzare la nuova tecnologia per scopi astronomici. Cinquant’anni dopo, l’astronomo olandese Christiaan Huygens usò un telescopio più avanzato del suo progetto per realizzare il primo disegno topografico del pianeta.

Marte – rispetto alla luna è sembrato a lungo promettente per la potenziale abitabilità dei microrganismi, ha scritto l’astrofisico Francis Rocard nel suo recente saggio “Ultime notizie da Marte”. Tuttavia il 20° secolo ha presentato battute d’arresto. Negli anni ’60, mentre la corsa per mettere un uomo sulla luna stava accelerando verso il suo abbagliante “Giant Leap”, Dian Hitchcock e James Lovelock stavano smorzando le speranze di trovare la vita su Marte.

Una ricerca che parte da lontano

La loro ricerca ha analizzato l’atmosfera del pianeta alla ricerca di uno squilibrio chimico, i gas reagendo l’uno con l’altro, il che suggerirebbe la vita. “Se non c’è reazione, allora probabilmente non c’è vita lì”, ha detto Lovelock ad AFP. Marte ha un’atmosfera completamente inattiva per quanto riguarda la chimica.

La loro conclusione è stata confermata un decennio più tardi, quando i lander vichinghi hanno prelevato campioni atmosferici e di terreno che mostravano che il pianeta non era più abitabile. Questa scoperta è stata una “vera nave cisterna” per la ricerca su Marte, ha detto Rocard ad AFP.

I programmi su Marte sono sostanzialmente in pausa da 20 anni. Quindi nel 2000 gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: hanno scoperto che l’acqua una volta era fluita sulla sua superficie. Gli scienziati stanno anche considerando forse una domanda ancora più profonda. Se la vita non è mai esistita su Marte, allora perché no?

La risposta a ciò potrebbe arricchire la nostra comprensione di come si è sviluppata la vita sul nostro pianeta. A causa dello spostamento della tettonica a zolle sotto il nucleo della Terra, è estremamente difficile trovare tracce di vita qui prima di 3,5 miliardi di anni fa.

Marte non ha placche tettoniche e quindi c’è la possibilità che segni di vita di quattro miliardi di anni che “non si possano mai trovare sulla Terra” possano essere conservati lì, ha detto Vago. E se gli ultimi programmi su Marte non riescono a trovare segni dell’antica vita marziana, ci sono sempre ulteriori frontiere da esplorare.